詠歎調 佳節愉快
2017-01-21
@林喚玲
年末，特別多的假日。
節日裡，太陽是溫暖的，風是和煦的，街上瀰漫著一股輕快愉悅的味道，家人朋友成群結伴吃飯逛街，大家臉上都洋溢著滿足的笑臉，這樣的景象，好像這世界沒有了悲傷，所有的混蛋都消失了。
節日原本是為了紀念某個事件或某個人而建立的，但歷史中的人或事離日常太遙遠，日常是柴米油鹽，是拆不完的爛招，是一次一次的撕碎自己又拼湊的艱辛。
我們不是忘記歷史，只是在紀念歷史的同時，更需要先謝謝自己寫下的人生故事，給自己一個安慰跟喘息。
於是，我們渴求著這些節日，貪婪的吸取著這些歡樂的氣氛，彷彿在連日的陰雨中，從厚厚烏雲裡透出的陽光，曬一曬哭濕的衣裳。
一首首節慶音樂響起時，我們跟著唱，歷史不會被遺忘，因為這些歷史造就了更好的今天，而明天回到了日常，我們也在寫下歷史，用休息過後滿滿的力氣，創造更好的未來。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
副刊‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 川普就任美國總統 宣示「美國優先」
- 陳建仁手繪年改圖被讚爆 幕後推手是「她」
- 北市回饋金新制上路 禮券、補助都OK
- 盧曉晴揮桿作愛心 捐奧運球桿袋
- 川普就職前先推文：改變就從今天開始！
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Telecom fraud suspects arrested
- Sandy教育上一代 吳宗憲只能看臉色
- 匈牙利桌球公開賽》雙林四強止步 生涯最佳
- 甘比亞總統敗選拒下台 鄰國出兵逼退
- 【真實歷史】32男1女受困荒島7年 上演屍山血海爭奪戰...
- 川普就職大日子 美國新第一家庭登場
- 婚禮歌手染毒 精美腳踏車當吸食器
- 聯邦銀識破假支票 保住復興農會20億元
- 觀察筆記-冷了
- 假日類流感門診 台中14醫院今起開設
- 環保媽祖廟 人工禮炮取代鞭炮
- 大安園區建媽祖受阻 變更設計
- 《自由廣場》教師成了沉默的羔羊？
- 學測數學 近3年最難 解題需「資優班」程度
- 4基金會若認定是國民黨附隨組織》黨產會：欣裕台捐助1.8億 將認定不當黨產
- 女兒排名全校前10 槍毒父爆哭「以後會當好人」
- 建直鐵 地方：先解決縣內交通問題
- 三星反擊被斷貨 求償137億
- 郭靜瘋演獨角戲 10秒噴淚
- 難纏的乾眼症 針灸和中藥也可治
- 宜縣10農會理監事候選人 登記截止
- 6年3600萬兄弟約 恰恰圓了1／2個夢
- 遭性侵韓妹：Jerry車隊另有色司機
- 複雜工藝 驚豔SIHH
- 傳甘比亞長期領導人賈梅同意下台並離國
- 容祖兒開唱 張信哲出借好運
- 監督年改聯盟明遊行 揚言路過總統府
- 自由談》遊山玩水去吧，不要再反對了！
- 公教退俸隨現職加薪 陳建仁：不合理
- 《學測首日》投10件違規 彰22考生補發准考證
- 富邦盃少棒賽》「轟」狂淘汰衛冕軍 豐田今戰宿敵紅葉
- 《自由廣場》保外就醫有兩種？
- 後壁踩街 國策顧問崑濱伯、黃崑虎代言
- 台灣隊集訓 教練比球員多
- 春來迎「客」開幕 金曲歌王創作迎賓
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：詠歎調 佳節愉快
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分