2017-01-21

@林喚玲

年末，特別多的假日。

節日裡，太陽是溫暖的，風是和煦的，街上瀰漫著一股輕快愉悅的味道，家人朋友成群結伴吃飯逛街，大家臉上都洋溢著滿足的笑臉，這樣的景象，好像這世界沒有了悲傷，所有的混蛋都消失了。

節日原本是為了紀念某個事件或某個人而建立的，但歷史中的人或事離日常太遙遠，日常是柴米油鹽，是拆不完的爛招，是一次一次的撕碎自己又拼湊的艱辛。

我們不是忘記歷史，只是在紀念歷史的同時，更需要先謝謝自己寫下的人生故事，給自己一個安慰跟喘息。

於是，我們渴求著這些節日，貪婪的吸取著這些歡樂的氣氛，彷彿在連日的陰雨中，從厚厚烏雲裡透出的陽光，曬一曬哭濕的衣裳。

一首首節慶音樂響起時，我們跟著唱，歷史不會被遺忘，因為這些歷史造就了更好的今天，而明天回到了日常，我們也在寫下歷史，用休息過後滿滿的力氣，創造更好的未來。