朵朵小語 憂慮的解藥

2017-01-20

@朵朵

當你憂慮的時候，感謝是最好的解藥。

感謝你所擔心的事並沒有發生。感謝事情將以另一種方式進行。感謝上天總是眷愛著你。感謝一切都是最好的安排。

當你在感謝的時候，不安就消失了。感謝與憂慮無法同時存在。

也因為感謝帶來的平靜，悄悄改變了某些無形的磁場，所以事情就會真的以另一種方式進行，於是一切真的都是最好的安排，而你也真的被上天眷愛。