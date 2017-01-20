| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
爆笑！網路瘋傳的出槌神片
 首頁 > 副刊

朵朵小語 憂慮的解藥

2017-01-20

@朵朵

當你憂慮的時候，感謝是最好的解藥。

感謝你所擔心的事並沒有發生。感謝事情將以另一種方式進行。感謝上天總是眷愛著你。感謝一切都是最好的安排。

當你在感謝的時候，不安就消失了。感謝與憂慮無法同時存在。

也因為感謝帶來的平靜，悄悄改變了某些無形的磁場，所以事情就會真的以另一種方式進行，於是一切真的都是最好的安排，而你也真的被上天眷愛。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
副刊‧本日最多瀏覽
» 更多副刊新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤豬肉卷八幡煮
總舖師✧圍爐好菜
過年的蘿蔔糕料理
年貨大街採購訣竅
轉寄

標題：朵朵小語 憂慮的解藥


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月20日‧星期五‧丙申年臘月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.