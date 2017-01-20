2017-01-20

@曾湘綾

他們沈默的坐在窗前，已經許久。

他只是望向遠方，露出淺淺的梨窩。一會，她伸出手，輕輕揉擦他的嘴角，剔掉黏在他唇際的甜點，也發現窗外，樹梢頭的綠意，瞬間轉紅。

然後是無端墜落的葉子，在風中盤旋，一片寂寥的夜色，竟悄悄襲入他們的眼眸。

後來不知是誰先起身，把窗子打開，將頭急急探了出去，又偷偷拉著誰的手，輕撫窗外遍野的楓紅。

彷彿那夜，除了沈默，除了追逐秋的履痕，再也沒什麼可做，沒什麼可說的。整個世界，他只有她，她也只有他了。