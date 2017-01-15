苦水啤酒海 不過就是照個片子
@月
在醫院裡，所謂的廢片率，簡單來講就是照失敗的X光片的機率。就像一位職業棒球選手，打擊率高代表他的能力越強；而廢片率高，就代表能力越不足。廢片率排名第一就成了恥辱。
讓我們造成廢片的病人，並不是一直躁動的病人，因為這種病人只要五花大綁，就可以讓他乖乖讓我們做檢查。我們害怕的是難以溝通的病人。
出現了！鬼影手！看片箱上，骨盆腔的正中央，出現了一隻讓人無法忽略的骷髏手！這不是靈異照片，而是一張再平常不過的X光片，鬼影手的出現，讓這張X光片成了廢片。
而這場失敗的始作俑者是躺在治療床上的阿伯，他在最後一刻，用手去擋住重要部位。
只見他一臉無辜的跟我講：「聽說照這ㄟ不生！」姑且不說這60歲老當益壯的阿伯，能生多少個？其實微量的輻射並不會造成不孕。面對他的質疑，我再三的拍胸膛保證，一定能生！
阿伯似乎無法接受這種片面之詞，他問：「你有生小孩嗎？」
「我還沒有小孩。」
聽到我的回答，阿伯笑了，他認為他的理論得到了驗證。但實際上是年輕的我，連真命天女都沒遇上，要跟誰生呀？讓我沒辦法生的，並不是輻射，而是沒有老婆！
但是如果沒辦法照出X光片，醫師也沒辦法診斷，我曉以大義。阿伯終於妥協了，答應不再用手去擋。
看片箱上一張看似乾淨的X光片，那鬼手果然不見了！阿伯果然信守承諾，正當我覺得可以交差之時，忽然覺得骨盆的角度似乎有點怪怪的！骨盆似乎側了一個角度，但是我看治療床上的阿伯卻躺得很正。
難道是我機器角度沒喬好，進去看，機器角度是正常的，而阿伯也還是一臉無辜樣。
隨著一張張歪骨盆的X光片出現，我的廢片率正在節節高升。但令人感到害怕的是在外面，等待很久的病人，外面的等待人數，代表我們膀胱的強度。因為在病人還沒做完之前，我們是沒有資格去廁所的。上次我們上廁所受到無數的等待病人如明星般的簇擁，但並不是要簽名，而是要問什麼時候可以輪到他。
解決現在的困境，最好的方法就是，知道問題的所在，並解決問題！
在那一瞬間，我看到了！就在我要拍的那一瞬間，我看清了這一切，阿伯的骨盆動了一下。
我問阿伯：「你為什麼要動？」
他的理由還是避輻射。我真的沒有辦法做，只能退單了。
到了月底的科會，是公佈廢片率的時候。我知道我這次是凶多吉少了，遇上那阿伯，包準排名第一！結果卻是另一個學長，出乎我意料之外！
「原本你是第一名沒錯！」廢片率第一名的學長，語氣沉重地說：「但前幾天來了個阿伯……。」
結果是那個阿伯回來，被他遇到了，原本廢片率敬陪末座的他，硬是衝到第一名。真的是成也阿伯，敗也阿伯！
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