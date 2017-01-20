人生作業簿 想樂人生

2017-01-20

@孫意茹

相信讀過暢銷網絡小說《第一次的親密接觸》的人對女主角「輕舞飛揚」所罹患的病紅斑性狼瘡都有印象，因為那正是導致無法與男主角有個完美結局的主因。當時覺得那只是個遙遠的名詞，沒想到多年後，我卻因工作壓力過大，在那個年前的寒冬之際，由於受到反覆高燒、關節腫痛以及晨僵之苦，在醫院裡接受多次抽血檢驗後確診。

我曾經一度無法接受患病的事實，尤其處在病症急性期時，每天清晨醒來就止不住眼淚，因為僵硬的雙手無法完成穿衣這類輕而易舉的小事，就連下床都聽到關節不斷向我大聲抗議著，疼痛的折磨讓我感到絕望。

幸虧有家人源源不絕的照顧與支持，加上網路知識的豐富，讓原本自怨自艾的我看到許多思樂醫(Systemic Lupus Erythematosus，紅斑性狼瘡)分享的人生故事，才發現症狀比我嚴重的病友大有人在，可他們卻更加積極樂觀看待人生，也許是明白了生命的短暫，才能清楚其可貴之處，才會懂得珍惜。

漸漸地，我轉變了想法，對每件事開始用不同的角度去發現，哪怕只是一個小小的美好之處，也能讓我的心境更加感恩與富足。雖然思樂醫可能因為長期用藥，導致生命的長度有限，但廣度卻是可以無限，患病並非人生的盡頭，也不可憐，所以不需要他人的同情心，尤其婉拒一切無法體會我們在生命中掙扎的同情。

然而，有誰的人生真能如此完美無缺呢？不管你面臨到的是什麼樣的人生，都要明白自己存在的價值，我們能給自己與他人最大的禮物，不是同情，而是盡所能以最大的同理心去體會、包容以及尊重，生命給我們的功課。

對我來說，SLE已不再只是Systemic Lupus Erythematosus，而是Smile,Love,Enthusiasm，希望這個充滿陽光的縮寫，能藉此獻給每位在人生中有過掙扎的夥伴們，從此充滿微笑、愛與熱情，永遠不放棄擁抱生命，活出屬於自己的精彩人生。