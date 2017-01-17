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小辭典：巴比松派

2017-01-17

〔記者楊明怡／台北報導〕「巴比松派」是1830至1840年在法國興起的鄉村風景畫派，也是法國浪漫主義畫派轉向寫實與現代主義的起點。主要畫家有米勒、柯洛、盧梭、雅克、迪亞、特魯瓦永、迪普雷、多比尼等。

「巴比松派」興起前，法國藝術界對風景畫的評價普遍偏低，以風景為主題的畫家多半會被忽視，或許因當時巴黎和歐洲受戰亂侵襲，人們嚮往隱居生活，也開始被巴比松派作品的鄉村優雅所感動。自此，巴比松派成功地為風景畫打下良好基礎。

「巴比松派」一詞由來，是因為該畫派主要畫家都住在巴黎南郊約50公里的楓丹白露森林附近的巴比松村。

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標題：小辭典：巴比松派


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