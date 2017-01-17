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聯邦美術印象大獎首獎 王宏印：繪畫的快樂無法被取代

2017-01-17

〔記者楊明怡／台北報導〕文化大學美術系畢業、目前為專職繪畫老師的王宏印說，創作之路孤獨又漫長，在他最徬徨、疑惑的時候，得到聯邦美術獎的鼓勵，讓他更堅定地走在繪畫路上。

王宏印並非聯邦美術獎新鮮人，早在獲第14屆「聯邦美術印象大獎」首獎前，他就獲得第13屆「聯邦美術印象大獎」優選肯定，評審團召集人許坤成對他印象深刻，說他去年參賽的作品「功力、色彩、肌理、構圖均突飛猛進」。

王宏印擅長畫「牛」，但他說，其實參加第13屆印象大獎時，「除了牛，我也畫了雞和鴨。」直到14屆才選擇全以牛為主題，包括〈營生〉裡在群山環繞牧場中咀嚼苜蓿的荷蘭乳牛，〈啜水〉中在晴朗天空下挨近水窪喝水的黃牛，〈歸途〉裡西斜光照下三三兩兩返家的水牛等。

藝術家潘元石前年擔任聯邦美術獎評審時，便讚賞王宏印觀察用心，連黃牛和水牛尾巴姿態的不同都畫出來，「跟我小時候的記憶一模一樣」。

評審的讚美讓王宏印心有戚戚焉，他說，目前影像、多媒體當道，年輕一輩的觀眾也習慣、喜歡多元媒材，前幾年，他常常在想，油畫寫生是不是沒那麼受歡迎，出路或機會也沒那麼多？

「就在這時候得到聯邦美術獎的肯定。」去年本報報導第13屆聯邦美術印象大獎評選過程，得到優選的王宏印，發現自己不約而同得到多位評審青睞，點名讚美。

王宏印說：「這些鼓勵讓我對自己有信心，我發現自己還是喜歡拿畫筆，喜歡觀察和寫生，未來也會用自己喜歡的方式繼續創作。」

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  • 聯邦美術印象大獎首獎王宏印。（記者胡舜翔攝）

    聯邦美術印象大獎首獎王宏印。（記者胡舜翔攝）

  • 王宏印得獎作品〈回望〉。（資料照，記者王文麟攝）

    王宏印得獎作品〈回望〉。（資料照，記者王文麟攝）

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