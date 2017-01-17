2017-01-17

〔記者楊明怡／台北報導〕祕聞古今皆有，八卦人人愛聽，趕在媒體揭露前，國光劇團要利用春季公演的機會連爆3天料，說3個關於假造身世、瞞騙官府、未婚生子的故事。

首先登場的《孟麗君》，除了京劇版本，1995年華視也播過葉青、孫翠鳳、楊懷民主演的歌仔戲版，是傳演不歇的經典劇目。飾演孟麗君的黃詩雅，不但將男裝扮小生，還要挑戰難度頗高的「娃娃調」。黃詩雅嗓音寬亮，台灣戲曲學院畢業後念了3年神學院，國光劇團藝術總監王安祈惜才，形容自己當時一年年盼黃早進劇團，不斷叨念：「怎麼還沒畢業啊？這麼好的嗓子，不唱戲多可惜！」

接著上演的是去年巡演桃園、台南、台北、新北，大受歡迎的《春草闖堂》。《春草闖堂》節奏明快、笑點不斷，飾演相國府丫鬟春草的林庭瑜將貫串全劇。劇中春草為救恩人薛玫庭，大膽闖入胡知府公堂，撒謊薛為相國女婿，爾後一路瞞天過海，弄假成真，不但成功救人，還幫小姐找到好姻緣。

國光劇團春季公演「不能說的祕密」3月10至12日於城市舞台演出《孟麗君》、《春草闖堂》、《新寶蓮燈》，購票至兩廳院售票系統。