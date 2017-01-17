| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
洗碗靠「它」 婆媳問題說掰掰
 首頁 > 副刊

國光劇團春季公演「不能說的祕密」

2017-01-17

〔記者楊明怡／台北報導〕祕聞古今皆有，八卦人人愛聽，趕在媒體揭露前，國光劇團要利用春季公演的機會連爆3天料，說3個關於假造身世、瞞騙官府、未婚生子的故事。

首先登場的《孟麗君》，除了京劇版本，1995年華視也播過葉青、孫翠鳳、楊懷民主演的歌仔戲版，是傳演不歇的經典劇目。飾演孟麗君的黃詩雅，不但將男裝扮小生，還要挑戰難度頗高的「娃娃調」。黃詩雅嗓音寬亮，台灣戲曲學院畢業後念了3年神學院，國光劇團藝術總監王安祈惜才，形容自己當時一年年盼黃早進劇團，不斷叨念：「怎麼還沒畢業啊？這麼好的嗓子，不唱戲多可惜！」

接著上演的是去年巡演桃園、台南、台北、新北，大受歡迎的《春草闖堂》。《春草闖堂》節奏明快、笑點不斷，飾演相國府丫鬟春草的林庭瑜將貫串全劇。劇中春草為救恩人薛玫庭，大膽闖入胡知府公堂，撒謊薛為相國女婿，爾後一路瞞天過海，弄假成真，不但成功救人，還幫小姐找到好姻緣。

國光劇團春季公演「不能說的祕密」3月10至12日於城市舞台演出《孟麗君》、《春草闖堂》、《新寶蓮燈》，購票至兩廳院售票系統。

廣告
  • 溫宇航（左）、黃詩雅在《孟麗君》中分飾皇甫少華與孟麗君。 （國光劇團／提供）

    溫宇航（左）、黃詩雅在《孟麗君》中分飾皇甫少華與孟麗君。 （國光劇團／提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
副刊‧本日最多瀏覽
» 更多副刊新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✧香煎秋刀魚
總舖師✧圍爐好菜
年菜食譜✧金絲龍蝦
買年貨✧烏魚子挑選
轉寄

標題：國光劇團春季公演「不能說的祕密」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月17日‧星期二‧丙申年臘月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.