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鄉村牛群樂 如台灣巴比松

2017-01-17

〔記者楊明怡／台北報導〕「首獎的主題、內容，令人想到，這是台灣的『巴比松』繪畫。」第14屆「聯邦美術印象大獎」評選結果出爐後，評審之一蔡長盛如此形容王宏印的作品。

王宏印對鄉村生活的描繪令人印象深刻，即使未見到人，光看他的畫，也讓人猜測他是否有務農或農家背景？

「我小時候在鄉下長大。」王宏印說，為了詳實描繪畫中的動物，他花很多時間觀察，「即使是點景，我也不希望畫錯。」

如同巴比松派重要畫家泰奧多爾‧盧梭、讓-巴蒂斯‧卡米耶‧柯洛、讓-弗朗索瓦‧米勒給人的印象，巴比松派從荷蘭風景畫精緻、寫實的畫風，及英國風景畫色彩鮮明、筆觸流暢的創作傳統中汲取養分，其中關鍵便是「面對自然，對景寫生」的精神。

這樣的精神，甚至早在王宏印獲獎、被肯定之前，就存在他的創作堅持裡，他特別提及，自己喜歡畫筆接觸畫布的感覺，喜歡觀察，喜歡寫生，第14屆「聯邦美術印象大獎」評審之一黃才郎便認為，王宏印作品中燦爛的陽光、豐富的細節，及取景開闊、成為畫面中立面的牛群都是經過紮實觀察過程後呈現的優點。

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  • 王宏印得獎作品〈蟄伏〉。（資料照，記者王文麟攝）

    王宏印得獎作品〈蟄伏〉。（資料照，記者王文麟攝）

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