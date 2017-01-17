紙風車連演10年的兒童劇：看見公義和公益的台灣
一部戲連續10年、演出超過6百場，已經成為一場文化運動。「孩子藝術的第一哩路──紙風車兒童藝術工程」打破台灣表演藝術演出規模的紀錄；所有資源投入，更都來自社會力量的支持。這股運動，還在沉默持續展開。
台灣向來是個公益之島。世界各地出現災難，台灣人捐款不落人後，大愛無國際，救難無遠弗屆。台灣人的愛心，展現台灣軟實力。
祖先勇渡黑水溝，來台為子孫尋找福報之地。近代以來，對於強權和壓迫的反抗，催熟了民主的果實。台灣的民主歷程，顯現台灣更是一個追求公義的社會。
第一次政黨輪替之後，新興社會力量與傳統慣性相激，對立與矛盾撕裂社會。公益和公義，經由政治立場的區分，出現不同標準。激越昂揚的動員、交相衝擊的攻防，天天在台灣激情上演。各方政治力量駕御者，在立場的保衛和版圖的攻掠中，任由政治對於社會氛圍產生窒息的緊張。權力爭奪中，被忘記的是權力本質，那是為台灣帶來長治久安與社會祥和的義務。
激盪的社會背景之下，2006年底由紙風車文教基金會發起的「319鄉鎮兒童藝術工程」，以柔性力量催動出一場文化運動，企圖彌合破裂的社會認同。在政治衝突事件占領媒體、干擾作息的紛亂中，它的單純和天真：給孩子帶來笑容，形成另外一種動員，穿透了對立的彼此和分裂的藍綠。
往後發展過程中，為孩子演戲的現場，成為不同立場政治明星、不同行業商界領袖、不問立場的市民百姓，一個避亂的桃花源。10年來，演完319鄉村、再展開第二輪預計368鄉鎮市區的兒童劇巡演，捐款金額超過台幣4億元，來自6萬個團體或個人；總共136萬人次觀眾，平均每17位台灣人就有一位曾經參與現場。點點滴滴的感人故事在各地上演，形成紊亂社會氛圍中的穩定伏流，緩緩滲透、撫慰人心。
為了給兒童看演出，有前總統夫人周美青女士日曬雨淋當志工、排座椅的親切身影；也有總統蔡英文出席現場，呼籲社會支持的溫柔喊話。兒童的笑容提醒大人，今天所做的一切，都是台灣的未來。一個不疼惜兒童的社會，不會養成胸懷民胞物與的政治人物，更不可能走向和平安居。
在台灣，表演藝術不是民眾生活所必需，大部分表演藝術的團隊經營和節目演出，必須得到政府的支持才能存活；以兒童戲劇做為社會動員的實踐，先天有著極大困難。但是在一場一場的演出過後，施予者與接受者共同分享著喜悅。施予者何嘗只是奉獻！這些在不同領域奮鬥有成的大人，從孩子的笑容中體會自己的價值，往往願意參與更多。於是在10年之中，從兒童劇演出又發展出「八八水災兒童救學生活重建專案」、「鄉村卡車藝術工程」和反毒劇場「拯救浮士德計畫」3個公益項目；目前正號召一萬名支持者，以每個月2百元的持續贊助，支持這些計畫推動。
一個民間自發計畫走過10年，可想而知，必然經歷太多困難；但持續就是希望，實踐就有力量。不需要強調其中任何一位或數位英雄的形像，不論發起人、贊助人或觀眾，都是這場文化行動的推手。它的力量，流動在政、商界和媒體之間，流過台灣各偏鄉、離島的土地，匯聚成為長流，灌溉著台灣社會公益和公義的良田，為了更美好的明天，持續累積實踐的能量。（文：社區文化工作者李國盛）
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 朱雪璋感謝總統府邀演出 網友怒：表演斷腳筋？
- 大仁哥透露 小英請他找年金委員聽「心裡的話」
- 《自由廣場》「暫」避沖之鳥，哪裡錯？
- 農會會員代表改選參選爆炸 十區激戰
- 歐陽娜娜被爆熱戀房祖名 傅娟說話了
- 類流感門診 春節增80診次
- 宅配員趕場暴走 拿滅火器嗆客戶
- 除夕垃圾 收到下午六點半
- SBL》金酒、台銀殊死戰 拒當淘汰郎
- 今氣溫回升 週五冷氣團再襲下探11度！
- 情侶頻頻網路曬恩愛 兩性專家：可能感情出問題
- IMF調高美國經濟成長預測 全球成長不變
- 遭川普奚落 歐洲領導人回嗆
- 小檔案》朝陽前身為興農人壽 保戶約10萬
- 川普週五就職大典 維安密不透風
- 高雄燈會小提燈「旺來雞」 亮相
- 搶攻春節市場 百貨福袋吸人氣
- 增23支違規照相桿 市府︰還未通電
- 賄選傳聞十案 檢調偵辦
- 特首戰開打 中國准港兩司長辭職
- 賠付2億創低 南山標下朝陽
- MLB》願領低薪追大聯盟夢 黃載均婉拒老東家大合約
- 范范信任黑人 皮繃緊不敢偷吃
- 中國網軍 轉攻擊我關鍵基礎設施
- 黨產會開會延期 國民黨工年終春節前難入帳
- 高職特招大增10校
- 網友譏「吳哥哭」 吳敦義：我是真情流露
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Upgrade of the nation’s fleet of F-16 jets begins
- 全台瘋路跑 鹿江帶頭倡遠足
- 《自由廣場》我的雄中「灣生」同學
- 史丹利險鬧人命 盼Gigi快停經
- 愛的小手巴頭？路人勸阻 虎媽怒嗆
- 軟爛男恐嚇前女友 又向新女友騙錢
- 硬脫歐引爆恐慌潮 英鎊慘跌
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Cybersecurity bill hurt by staff shortfall
- 上訴遭駁 港2議員誓拚終審法院
- 花旗台灣區CCO 莫兆鴻上任
- 飼主棄養 籲民眾檢舉拿獎金
- 《自由廣場》加拿大籍台灣女婿 抗議中
- 哈利帶星女友見凱特 卡蜜拉怒阻麻雀變王妃
標題：紙風車連演10年的兒童劇：看見公義和公益的台灣
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email