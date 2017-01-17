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〈北部〉全國客家藝文競賽 苗縣12年奪冠

2017-01-17

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣國中小學生參加全國客家藝文競賽榮獲七金七銀六銅，總成績再度奪冠，創下連續十二年全國冠軍佳績；縣長徐耀昨天在縣府國際會議廳接見表揚，期勉學子們持續精進，將客家藝文傳承與發揚光大。

客委會全國中小學客家藝文競賽總決賽於去年十一月在南投縣國立暨南大學舉行，全國各區一百廿四支隊伍一千一百六十名學生參與，苗栗縣廿二校廿七隊共拿下七金七銀六銅及五項第四名、兩項第五名，總成績名列全國之冠。

建功國小、竹南國小分別在客語歌唱表演類拿下高年級、低年級第一；頭屋國中、山腳國小、公館國小則在客語口說藝術類分別拿下國中組、中年級、低年級第一；建功國小、銅鑼國小在客語戲劇類拿下高年級、中年級第一。

縣府教育處副處長葉芯慧說，縣內國中小學自九十四年第一屆客語生活學校觀摩賽起，連年參賽，每年都抱回冠軍獎盃，並締造總成績十二年冠軍佳績。

葉芯慧指出，參賽隊伍中，竹南、山腳國小雖然都是屬於閩南學區，但是參加客家藝文競賽卻表現優異，讓人驚艷；竹南國小在客家歌唱表演類則拿下六次冠軍，更難能可貴。

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  • 建功國小在客語歌唱表演類、客語戲劇類都拿下高年級第一名。（記者彭健禮攝）

    建功國小在客語歌唱表演類、客語戲劇類都拿下高年級第一名。（記者彭健禮攝）

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