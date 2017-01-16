文化部長讚陳植棋：文化理想的典範

2017-01-16

〔記者楊媛婷／台北報導〕聯邦銀行不只近年推廣銀行業大有斬獲，更創設聯邦文教基金會長期投入推廣台灣藝術文化，該會主辦的「聯邦文教美術獎」更創設「台灣美術貢獻獎」，表彰對台灣本土美術有貢獻的藝術家，文化部長鄭麗君日前至頒獎典禮親自將「台灣美術貢獻獎」頒予本屆得主陳植棋孫子陳子智，鄭麗君指出，陳植棋雖然25歲就英年早逝，「他是以生命追求文化理想的典範」。

「人生短促、藝術永恆」，鄭麗君引用陳植棋的名言表示畫家一生精采，仍是學生時就參與當時蔣渭水發起的台灣文化協會，甚至投入學生運動，就是希望以文化啟蒙、民主思想、知識普及等方法來改變當時的台灣，後來陳植棋與畫家陳澄波合組成立「赤島社畫會」，也是希望透過藝術文化的力量將台灣打造為美麗島，以藝術的能量溫暖台灣，「用赤誠的藝術力量讓台灣人的生活溫暖起來」。

鄭麗君認為陳植棋的文化理想不僅美麗，更是高貴，也是文化部的使命，「陳植棋所創造出的成就與理想主義精神，將成為台灣永恆的文化資產。」鄭麗君表示，文化部藝術發展司將會開始重建藝術史料，扎根台灣的文化底蘊，讓台灣後輩能認識豐富的文化思想，「如果我們不認識我們自己，世界也不會認識我們。」