聯邦銀行挺藝術 陳植棋奪台灣美術貢獻獎
2017-01-16
〔記者楊明怡／台北報導〕1906年出生於日治時代台北廳汐止的陳植棋，是台灣第一代西畫家，1921年畢業於南港公學校後，進入台北師範學校（現國立台北教育大學），受教於石川欽一郎，1924年因學潮遭退學處分，受石川鼓勵，進入東京美術學校。
陳植棋才華洋溢，具叛逆性，表現在創作上，則呈現出狂放的筆觸與大膽的色彩，在台灣美術史上綻放出最早的野獸派光芒，曾兩度入選帝展（帝國美術院展覽會，自1919年舉辦至1935年），包括1928年入選第9回帝展的〈台灣風景〉，1930入選第11回帝展的〈淡水風景〉。
1931年，陳植棋因過度操勞病逝於汐止，同年在台北西本願寺舉辦追悼會，並在今台北中山堂舉辦遺作展。
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