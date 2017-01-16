孫翠鳳轉職 成現代劇新鮮人

2017-01-16

記者楊明怡／專訪

「我演過王侯將相、演過神仙，就是沒演過精靈。」孫翠鳳說，《愛的波麗路》中愛情的守護神「波麗路」，是她橫跨電影、歌仔戲、電視30餘年，演過最特別的角色，因為是虛構人物，「波麗路」不被時空背景、性別局限；因為跨界，過往歌仔戲的身段、唱念訓練，全成為養分而非桎梏，讓她有機會脫胎換骨，成為「現代劇的新鮮人」。

孫翠鳳說，自從明華園總團宣布邁入「傳承」階段之後，她在台上的戲份少了，傳承的工作卻變多了，台上台下都扮演「母雞」的角色，「就像『波麗路』一樣」！

這次演出，編導郎祖筠一開始要她「輕鬆演」，只要打扮俊美、上台串場就好，但孫翠鳳認為這樣「對不起粉絲」，不但主動幫自己加戲，看到年輕演員練舞、練歌，還跑去跟導演要求：「我也可以跳那個舞」、「我也想唱那個歌」！

孫翠鳳說，路寒袖的詩寫得極美，她在劇中演唱〈天已濛濛的亮〉和〈胭脂水粉〉，後者唱出她的心聲，尤其是「目屎拭礁才是阮，風吹頭毛若飛雲」一句，讓她難得地在台上流露女性柔情的一面。

除了〈胭脂水粉〉，她也喜歡明華園總團青年軍陳子豪、晨翎演唱的〈畫眉〉，這首收錄在潘麗麗同名專輯中的歌，曾為路寒袖贏得第6屆金曲獎最佳方言歌曲作詞人獎。「我常常站在舞台旁邊聽這些年輕演員唱歌，靜靜地陶醉。」

對大部分觀眾來說，《愛的波麗路》維持了明華園總團闔家觀賞、老少咸宜的基調，但對孫翠鳳來說，《愛的波麗路》中波麗路的台詞，「人生最血肉痛楚的，原來還是愛情」，常讓她想起自己的人生，也讓原本不知人間疾苦的精靈角色，多了苦人所苦的層次。

「不管是梁山伯與祝英台，或羅密歐與茱麗葉，如果有機會讓他們重新選擇，面對柴米油鹽醬醋茶，他們也會變成跟我們、跟觀眾一樣的世間男女。」孫翠鳳說，「波麗路」讓這些經典角色「自己選」，自己去經歷人世間的繁瑣平庸，從而發現，若要長久相守，一定要懂得犧牲容忍。

孫翠鳳說，她在台上演愛情守護神，看到最後每個角色各安天命，常忍不住覺得：「好棒喔，我把所有人的問題都解決了！」