陳子智憶祖父：藝術永恆

2017-01-16

〔記者楊明怡／台北報導〕「聯邦文教基金會保密到家，遴選過程我們完全不知道，聽說祖父得到『台灣美術貢獻獎』，家人都很意外。」頒獎典禮當天上台，代表祖父陳植棋領取「台灣美術貢獻獎」的陳子智說，雖然事前意外，但典禮當天，包括基金會、文化部長鄭麗君，甚至剛獲獎的年輕藝術家，都不約而同提及祖父生前常說的一句話：「生命短促，藝術永恆。」讓他與家人知道，儘管陳植棋1931年即英年早逝，迄今仍有許多人記得他對台灣畫壇的貢獻及生前的精神，「我們非常感動！」

陳子智感嘆，由於陳植棋25歲就過世，即使是家人，對他的印象很多仍間接來自親友或前輩畫家的描述，甚至電視劇《紫色大稻埕》裡那個既俠氣又叛逆的熱血青年，包括他就讀台北師範學校時常在蔣渭水的台灣文化協會出現，18歲遇學潮上街頭抗議、被迫退學等事蹟。

「比較有趣的，是祖父的畫風有點接近野獸派，所以他的自畫像及幫親友畫的肖像都不是當時可被理解的，可說相當前衛。」

陳子智說，陳植棋去世當年，曾在總督府舊廳舍，即今日台北中山堂舉辦遺作展，展出作品82幅，但歷經戰亂，許多畫作已遺失，20多年前在台北市立美術館展出《陳植棋紀念畫展》時，展出畫作為46幅。

他表示，家人一直希望在陳植棋生長之南港、汐止一帶設立植棋美術紀念館，但就像許多前輩畫家一樣，難以憑一己之力完成，希望政府能協助，目前家人已與中央研究院合作，進行陳植棋畫作及書信的數位典藏。