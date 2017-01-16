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曾宇謙數位古典榜奪冠 樂迷擠爆簽名會

2017-01-16

〔記者楊媛婷／台北報導〕台灣小提琴家曾宇謙發行加盟環球的首張古典專輯《夢幻樂章》， 13日一發行，笑傲台灣iTunes專輯銷售古典榜，立馬登上第一名，在iTunes綜合榜也拿下第5名佳績。曾宇謙昨在台北信義誠品舉行首場簽名會，湧入3百多名樂迷，將現場擠得水洩不通。

贏得2015柴可夫斯基國際小提琴大賽的曾宇謙，新近發行的古典專輯《夢》，台灣兩週預購量突破5千張，擁「金唱片」加持，曾宇謙昨在簽名會現場再度感謝樂迷對他的支持，自認不擅言詞表達的他，認為音樂是表達感情的最好方式，期待透過這張彷彿是「全場精品獨奏會」的專輯，述說他對音樂的想法，也將對音樂的感動傳遞到每個樂迷的心。

許多樂迷早早卡位，就希望能看到他們心目中的「台灣之光」，甚至曾宇謙國小時的老師也拿著專輯，希望曾宇謙簽名。曾宇謙看到爆滿樂迷不禁笑開懷，現場更詢問樂迷專輯收錄的第5首樂曲是哪首，馬上就有樂迷搶答，指出收錄的樂曲是莫札特《降B大調小提琴奏鳴曲》，現場主辦單位也要樂迷猜猜曾宇謙的星座，猜中者拿到簽名海報，樂迷立刻根據曾宇謙對音樂追求完美、絕不妥協的個性，猜出曾宇謙就是處女座。

環球唱片指出，預購專輯於13日推出後，正式版專輯，也立即於1月17日上市。預購版沒有買到的樂迷們，很快就能聆賞曾宇謙迷人的琴音。

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  • 曾宇謙專輯13日數位版同步發行，立刻登上台灣iTunes專輯銷售古典榜冠軍。（環球唱片／提供）

    曾宇謙專輯13日數位版同步發行，立刻登上台灣iTunes專輯銷售古典榜冠軍。（環球唱片／提供）

  • 曾宇謙昨天舉行簽名會，樂迷將現場擠得水洩不通。（環球唱片／提供）

    曾宇謙昨天舉行簽名會，樂迷將現場擠得水洩不通。（環球唱片／提供）

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