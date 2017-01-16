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明華園華麗變身 愛的波麗路詩歌相伴

2017-01-16

〔記者楊明怡／台北報導〕身為「台灣品牌團隊」與歷史最悠久的歌仔戲團，明華園戲劇總團除了巡迴海外、製作新戲，還扛有傳承歌仔戲、拓展觀眾群的重責大任。儘管一直以來，明華園總團在劇本、特效、演出規模上不斷創新，但當劇團計畫推出將路寒袖詩作「立體化」的歌舞劇《愛的波麗路》時，仍令觀眾驚訝：這一步，明華園會不會跨得太遠？

《愛的波麗路》是明華園總團為年輕觀眾打造的新戲，一開始，就陷入究竟該做「加入現代思維的傳統戲」或「融入傳統元素的現代劇」的兩難局面，前者駕輕就熟，算安全牌；後者挑戰大，但能一新觀眾耳目。後來，想到「明華園不做，誰來做？」明華園總團長陳勝福決定讓當家小生孫翠鳳脫下龍袍演精靈「波麗路」，帶領劇團在跨界路上邁開大步。

陳勝福認為，「詩」、「歌」、「舞」既是歌仔戲基本元素，也是現代劇場的基本元素，加上歌仔戲原本就有的強大包容力，這種海納百川的包容性，讓傳統戲演員願意在台上說國語、「落」英文、唱歌、跳舞，扮羅密歐茱麗葉，現代劇或京劇演員也能走進歌仔戲的世界。

甚至，這樣的包容也培養出觀眾寬廣的欣賞眼光，原本因擔心老戲迷反彈，陳勝福常提醒預備帶家中長輩來看戲的觀眾：「《愛的波麗路》不是歌仔戲，如果想看明華園演歌仔戲，要看3月的《龍抬頭》！」

「沒想到，觀眾反應還不錯。」甚至有「不聽勸」的粉絲，聽說孫翠鳳和劇團當家小旦鄭雅升在《愛的波麗路》中將有突破演出，更興致勃勃地買票捧場，也有戲迷留言鼓勵明華園：「看完《愛的波麗路》，覺得明華園好像『橡皮筋』一樣！」在在讓陳勝福感動不已，「原來觀眾是懂我們的用心的。」

事實上，為了結合「歌仔戲」和「現代詩」，《愛的波麗路》製作陣容堅強，由郎祖筠編導，范宗沛、林俊逸、荒山亮、姜建興譜曲，孫翠鳳、鄭雅升、陳昭賢、陳子豪、黃宇琳、韋以丞、林東緒主演。

《愛的波麗路》1月21日於新竹縣文化局演藝廳、2月18、19日於台中國家歌劇院、3月11日於高雄文化中心演出，購票至兩廳院售票系統。

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  • 陳子豪（左）和晨翎是明華園總團青年軍成員，在《愛的波麗路》中飾台語版羅密歐與茱麗葉。 （明華園戲劇總團／提供）

    陳子豪（左）和晨翎是明華園總團青年軍成員，在《愛的波麗路》中飾台語版羅密歐與茱麗葉。 （明華園戲劇總團／提供）

  • 《愛的波麗路》不僅將路寒袖（本名王志誠）詩作搬上舞台，還借用詩人姓名，讓韓袖、王志誠、路斯仁談起三角戀。（明華園戲劇總團／提供）

    《愛的波麗路》不僅將路寒袖（本名王志誠）詩作搬上舞台，還借用詩人姓名，讓韓袖、王志誠、路斯仁談起三角戀。（明華園戲劇總團／提供）

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