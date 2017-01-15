2017-01-15

@安燦中

為了以那樣的姿態與你相見，我會反覆練習。

練習在你拿著羽毛逗弄我時，意興闌珊地偶爾回應，絕大多數時候則不搭理，如此我才能成為最跩卻最迷人的貓，不讓自己一舉一動一顰一笑變得廉價，而被你棄若敝屣。我懂的，經濟學上所謂稀有財，對於你這樣不知珍惜的人，特別有意義。所以我收斂了我的愛意，從此不再被牽著鼻。

但同時我還得練習，行走如貓步，悄聲無息，這樣當我轉身離開的時候，才不會盼望你聽見了跫音還挽留，只因我之於你，食之無味棄之可惜。

這般如貓的姿態，是高冷決絕的姿態，也是傷己的姿態。愛著的人，才會思忖如何獲得珍視，又如何贏了面子地結束關係，被愛的人卻無論來去都顯得輕而易舉、毫無罣礙。

終究我只學了貓的姿態，而沒學會如何放下的心態。