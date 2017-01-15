2017-01-15

@凌遺風

回到熟悉的家鄉車站，看到一位男高中生在等著公車，我想起十五年前自己也曾經站在那，對未來充滿很多不切實際、光明的想像。

那時有一位大叔走來，表明自己是這所高中畢業的學長，後來他就開始跟我聊天，我忘記細節是什麼了，只依稀記得他叮嚀我要好好努力讀書，人生要不斷努力。我一度把自己的世界關成靜音，打量他的裝扮，算得上落魄，在他的嘴巴滔滔不絕開闔中，我只注意到他嘴巴上緣的鬍渣應該去刮一刮，或許會稍微體面有說服力一點。

十五年後，很奇妙的，當時對話的細節我全都想起來了，我終於懂得那位大叔出現的用意。於是，我決定走向那位男高中生。