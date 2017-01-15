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傷心咖啡館 妹妹

2017-01-15

@瞳瞳

烏黑的亮光綻放在披肩的長髮上，又圓又大的雙眸烘托出伶俐與聰慧，一蹦一跳都是天使的化身，妹妹活潑的身影在大院中來來回回。

媽媽因妹妹的出生，胎盤下不來，沒到醫院生產就過世了。民國四十年代奶粉並不普遍，大姐抱著妹妹到處尋找餵食。像混血兒般白嫩的肌膚，沒人不惜、沒人不愛。妹妹是個讀書的料，從小只要翻一翻書本就過目不忘，班上考試全拿第一名。加上她是家中的么妹，非常乖巧懂事，父親對待她比自己的命還重要。

有一天，正值十歲年紀的妹妹，肚臍旁長了一顆大膿瘡，一直好不了，尋遍大小醫院看診都沒起色。後來她日漸消瘦，腳的關節漸漸腫大，走路會喘，醫生的診斷是類風濕性關節炎引發心臟病，將不久人世了。這個厄耗對我們這一家有如晴天霹靂。妹妹開始全身浮腫，蠟黃取代原有的白皙，每當我看到她時眼淚就是不聽使喚。她發白的雙唇有氣沒力地對我說：「二姊別哭，妳和三姊要聽爸爸的話，不要吵架喔！」沒幾天之後，妹妹就離我們而去了，小生命來不及長大……。

那段時間父親每到深夜一、兩點一定會從床上起身，靠在大院的圍牆邊，不停的嚎啕大哭很久…很久…。全家不知何時才從失去妹妹的悲傷中走出來。到現在每想起么妹可愛的模樣時，只有淚灑衣襟。她的身影常在我的心中，至今無法釋懷。

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標題：傷心咖啡館 妹妹


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