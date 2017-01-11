籌備3年 林懷民新作11月推出
2017-01-11
〔記者李雅雯／新北報導〕雲門舞集預告2017年將是創作力豐沛的一年，3月首先由雲門二「春鬥」開春；11月創辦人林懷民籌備3年的創作《關於島嶼》在國家戲劇院首演，在舞者肢體中描述台灣的故事，勾勒所有的美好和災難、挫敗與再生。
雲門春茶記者會昨天在淡水雲門劇場召開，林懷民因車禍養傷未出席。會中率先預告全新年度將推出作品。黃懷德、陳韻如、蔡博丞編創的「春鬥」將在3月演出。黃懷德說，創作名稱為《亮》，呼應的是舞者的宿命，燈往哪兒亮，就要往哪兒走；陳韻如的編創作品命名為《潛》，她說，想像潛水到海的深處，那邊將只有你自己還有屬於你的記憶，可以好好地面對自己，找到靈魂。
雲門二藝術總監鄭宗龍繼《十三聲》後，今年再推出作品《捕夢》。鄭宗龍說，過去創作加入了許多傳統元素，專注在宮廟、街頭，現在將回歸內心精神和情感。
雲門舞集助理藝術總監李靜君說，《關於島嶼》將從台灣山水人情出發，融入當代作家描繪島嶼的文字，舞台視覺將放上漢字堆疊，搭上作家蔣勳朗誦、原住民歌聲，藉此呈現台灣。
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