史明開講 讚蔡英文「將台灣帶往更好方向」
〔記者楊媛婷／台北報導〕「台灣過去長期受到殖民影響，不只是政治殖民，也包含文化殖民，擺脫被管、被殖民的命運，必須先從台灣民族主義出發，才能做個有尊嚴的台灣人。」矢志追求台獨的革命先驅史明，昨晚在士林長老教會闡述窮盡一生之力，從史學資料出發的「台灣民族主義」論述。
本名施朝暉的史明，從小就在八芝林（士林舊名）長大，幼時由外婆撫養，深受外婆開明思想影響，後來赴日留學，接觸左派思想，又轉赴中國擔任中共的情報員。在這波「紅色浪潮」下，史明深感中共並未實踐左派理念，而是反民主、不自由、真專制的體制與組織，並萌發台灣民族主義的思想脈絡。
史明認為，台灣並未自絕於世界史脈絡之外，以近400年歷史來說，台灣歷經荷蘭殖民、明鄭、滿清、日本政府，以及後來國民黨政府的統治，就其統治本質，都不脫「殖民」兩字，即使台灣在中國、日本兩大強勢文化的夾擊下，隨著思潮的脈動，愈來愈多台灣人凝聚出對土地的認同，亟欲擺脫被奴役的命運，這樣的意識催生出「台灣民族主義」，政治上也形塑「台灣人選台灣人」的渴望與心聲。
促成昨天演講的原貌文化協會理事長林啟生認為，史明是台灣人的典範，一輩子堅持理想，幾經打擊仍不放棄追求台灣獨立建國的行動。史明在行動裡出錢出力外，最重要的是建立「台灣民族主義」的論述，讓台灣民族的形成擁有理論的依據，「史明歐吉桑不僅言教，他的身教深入人心，透過行動告訴大眾，台灣現在的定位問題，就是得現在解決。」
史明也盛讚總統蔡英文，說她上任後因為必須清理國民黨政府留下的封建思想與文化，忙到幾乎都沒有時間，「馬英九當初當總統可以做得很開心，就是因為國民黨代表的就是『假』！」史明認為，擅長國際談判的蔡英文可以將台灣帶往更好的方向，讓台灣擺脫長期殖民的狀態。
昨天演講現場不少年輕的面孔，這些年輕人都拿著史明的著作等待史明簽名，史明來者不拒，吃力簽下大名，也期待更多年輕人能了解台灣民族主義，促成台灣獨立的真正實現。
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