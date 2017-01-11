台灣國際鼓樂節 初四起震撼演出
2017-01-11
〔記者陳文嬋／高雄報導〕「台灣國際鼓樂節」將於大年初四在衛武營國家藝術中心登場，由美國樂團、日本和太鼓、荷蘭The Nordanians與台灣十鼓擊樂團擊鼓互尬，與「台南國際鼓樂節」互別苗頭。
衛武營國家藝術中心主辦的「台灣國際鼓樂節」將於大年初四、初五，邀請美國樂團、日本和太鼓unit、荷蘭The Nordanians與台灣十鼓擊樂團，帶來亞洲傳統擊樂、雷鬼、放克與拉丁曲風，在衛武營榕園廣場演出。
衛武營營運推動小組表示，不同於「台南國際鼓樂節」需買票觀賞，「台灣國際鼓樂節」一連2天完全免費入場，比照草地音樂會模式，民眾席地而坐，欣賞音樂饗宴。
其中來自美國洛杉磯Spinning Monkey打擊樂團，由世界知名爵士鼓手Chris Wabich為首，成員包括迪士尼御用貝斯手Anders Swanson等，擅長拉丁美洲、爵士等曲風，多次與世界知名音樂家合作，跨界演出深受樂迷喜愛。
營推小組指出，日本和太鼓unit ICH-DA常受邀世界各大擊樂藝術節，曾參與美國葛萊美音樂獎演出，足跡遍布美、韓、日及寮等地；荷蘭The Nordanians寫曲、創作結合演出，作品融入雷鬼、放克等，音樂表現備受好評。
看更多！請加入自由時報粉絲團
副刊‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 又爆！海倫清桃控夫家暴 「已申請保護令」
- 淚訴被夫監控「像條狗」 海倫清桃被爆指交小鮮肉
- 日政府研擬法案 讓日皇2018年底退位
- 「盜壘獅」來囉！高國慶嗅到3連霸味道
- 花蓮漁獲銳減 漁鮮年禮限量預購
- 埔里國中機器人社 紅到海外
- 國民黨市長預選民調 許明財爭取支持
- 查教師兼職 校長免簽授權了
- 張震逐柏林影帝 台灣料理飄香
- 馬英九涉洩密 前法官立委：定罪機率非常高
- 小英見許勝雄︰為何說我爛蘋果？
- 台灣燈會節目出爐 時尚秀拚歌舞秀
- 春訓不休兵 新獅風不求「吃到飽 」
- 《中英對照讀新聞》Olympian Krishna Poonia Heroically Saves Two Teenage Girls From Harassment－（印度）奧運好手普妮亞英雄般的拯救2名遭騷擾的少女
- 春節換新鈔 1/20～1/26兌換
- 氣候不穩 豬價較往年同期漲1成
- 許明財造勢 林耕仁批毫無誠信
- 台灣觀巴、台灣好行 春節不打烊
- 抗爭升溫 陳建仁︰年改腳步不會停
- 成棒經典賽》10局致勝安 范孟傑電倒崇越
- 一例一休解套 工總籲訂彈性工時
- 新北最高峰塔曼山 將設立永久地標
- 網路投票 恆春人寧要快速路不要鐵路
- 高端結合街頭 Dior混搭親民風
- 接班? 侯友宜：市政工作一棒接一棒
- 關鍵電話談什麼？馬教唆洩密案 秘書、黃世銘證詞兜不攏
- 栗南瓜評鑑 李文宏奪特等
- 飯後45分鐘刷牙 不傷琺瑯質
- 7萬公務員薪資帳戶外洩 北市資訊局竟不知
- 邰正宵28度烤暖爐 爆汗發疹
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 No holiday travel on airport line
- 證券行情表、證券表格、上市櫃公司十二月營收表
- 《國道四號台中環線豐原潭子段》不滿協議價購太低 200民眾抗議
- 吳東昇︰新纖今年要兩位數成長
- 許孟哲10年磨一劍 變冰上曲棍球國手
- Celine春夏 專屬有態度女人
- 國小有機午餐 挨批採購鬆散
- 異位性皮膚炎搔癢物質 日研究團隊找到
- 平溪元宵天燈節 施放台日創作主燈
- 愛的小手變凶手 2歲童遭活活打死
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：台灣國際鼓樂節 初四起震撼演出
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分