台灣國際鼓樂節 初四起震撼演出

2017-01-11

〔記者陳文嬋／高雄報導〕「台灣國際鼓樂節」將於大年初四在衛武營國家藝術中心登場，由美國樂團、日本和太鼓、荷蘭The Nordanians與台灣十鼓擊樂團擊鼓互尬，與「台南國際鼓樂節」互別苗頭。

衛武營國家藝術中心主辦的「台灣國際鼓樂節」將於大年初四、初五，邀請美國樂團、日本和太鼓unit、荷蘭The Nordanians與台灣十鼓擊樂團，帶來亞洲傳統擊樂、雷鬼、放克與拉丁曲風，在衛武營榕園廣場演出。

衛武營營運推動小組表示，不同於「台南國際鼓樂節」需買票觀賞，「台灣國際鼓樂節」一連2天完全免費入場，比照草地音樂會模式，民眾席地而坐，欣賞音樂饗宴。

其中來自美國洛杉磯Spinning Monkey打擊樂團，由世界知名爵士鼓手Chris Wabich為首，成員包括迪士尼御用貝斯手Anders Swanson等，擅長拉丁美洲、爵士等曲風，多次與世界知名音樂家合作，跨界演出深受樂迷喜愛。

營推小組指出，日本和太鼓unit ICH-DA常受邀世界各大擊樂藝術節，曾參與美國葛萊美音樂獎演出，足跡遍布美、韓、日及寮等地；荷蘭The Nordanians寫曲、創作結合演出，作品融入雷鬼、放克等，音樂表現備受好評。