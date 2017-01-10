牛耳春樂季 辛辛那提大眾領銜開幕

2017-01-10

〔記者楊媛婷／台北報導〕牛耳藝術2017春樂季將帶來11場包含電影音樂、迪士尼動畫、法國頂尖管弦、4位音樂大師的演出，由全球電影音樂權威辛辛那提大眾管絃樂團領銜開幕，帶來5大系列經典電影配樂，讓民眾暢遊在古典音樂的藝術世界裡。

辛辛那提大眾管弦樂團出自辛辛那堤交響樂團，在已故指揮康澤爾帶領下，被視為古典樂與民間最堅實的橋梁，每場演出叫好叫座外，發行的百多張專輯中，就有55張專輯登上美國告示牌排行榜，歷年累積專輯的發行量更是勇破千萬張，所詮釋的電影配樂張力十足，樂迷隨著每個音符進入電影營造的氛圍裡，也重回當時觀看影片時的美好時光。

牛耳藝術負責人牛效華指出，辛辛那提大眾管弦樂團這次來台將在南北兩地演出，由約翰．莫里斯．羅素指揮，帶來5大經典系列的電影配樂，太空系列包含《星際大戰》主題曲等；英雄系列包含漫威電影《復仇者聯盟》、《無敵浩克》、《雷神索爾》等；任務系列有龐德主題曲、《不可能任務》；傳奇系列有《豪勇七蛟龍》、《阿拉伯的勞倫斯》、《北西北》；經典系列有《魔戒》主題曲，另外將由小提琴家林昭亮與樂團一同演出《辛德勒的名單》中的康果爾德《小提琴協奏曲》第3樂章，透過悠揚的琴聲，展開一場華麗的電影之旅。

即將再度與DG簽約的鋼琴巨星郎朗，將在4月3日帶來牛耳春季的唯一一場獨奏會；《為自己加冕──迪士尼公主音樂會》集結迪士尼動畫經典曲目，全球首演就在台灣；法國國家土魯斯管弦樂團將於4月首度訪台，分別在台灣唯二擁有管風琴場地的屏東演藝廳、台北國家音樂廳演出。

指揮巨匠久石讓將於5月指揮NSO，首演新作《三合音TRI-AD》，並演出布拉姆斯第3號交響曲，另外也將首度攜手大提琴家麥斯基演出德弗札克的《b小調大提琴協奏曲》；貝多芬權威魯道夫．布赫賓德將於6月首度來台，在台北國家音樂廳分兩天演出全套貝多芬鋼琴協奏曲，可望聽到大師指尖所詮釋的更具豐富層次的貝多芬經典。

牛耳藝術2017春樂季節目資訊詳見：http://www.mna.com.tw