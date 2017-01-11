德媒評2016年度歌手 石易巧獲殊榮

2017-01-11

〔特派記者胡蕙寧／烏爾姆報導〕台灣聲樂家石易巧在德國發展屢受肯定，在德國《西南報》所做的年度回顧評選中，以台灣聲樂歌手之名被評為2016年度歌手。評論介紹，石易巧在《羅恩格林》中飾演的妖女歐杜魯得（Ortrud）猶如《維特》中飾演的夏洛特般出色，是紮實又耀眼的次女高音，而在烏爾姆劇院《黑桃皇后》中飾演年邁的伯爵夫人，則再次證明這位台灣女聲樂家是一位優異的演員。

出生於台灣屏東的石易巧，2014年在烏爾姆劇院的理查‧史特勞斯歌劇《玫瑰騎士》首演中擔任要角Octavian，就獲得德國藝評家的好評，成為當時德國歌劇院駐唱獨唱家裡唯一唱主角的台灣人，也是該劇首演後，當地樂評唯一點名提到的演唱新星。

石易巧表示，2016是豐收挑戰的一年。她的個性較男孩氣，以次女高音女扮男裝是家常便飯，去年卻難得的全接演女性角色，從少女到少婦，從孕婦到瀕死的老太太，從忠心的女侍從到挑撥離間的惡女，甚至從人演到了女神，在歌劇世界裡體驗了各式各樣從未或尚未體驗的女人心事，非常過癮！

石易巧去年10月也返台參加台中歌劇院開幕《萊茵黃金》演出，飾演艾妲一角。她表示，這檔歌劇請來西班牙特技團隊打造出截然不同的製作，很榮幸可以參與，見證了台灣藝術史的新頁。

石易巧畢業於台南女子技術學院、東海大學音樂系、台北藝術大學音樂研究所，之後獲特羅辛根音樂院藝術家演唱文憑、最高獨奏家文憑以及柏林 Hanns Eisler音樂院室內樂藝術歌曲碩士，現為德國烏姆劇院駐院獨唱家。