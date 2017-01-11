| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
高粱創意酒款 歡慶十五週年 高粱創意酒款 歡慶十五週年
 首頁 > 副刊

德媒評2016年度歌手 石易巧獲殊榮

2017-01-11

〔特派記者胡蕙寧／烏爾姆報導〕台灣聲樂家石易巧在德國發展屢受肯定，在德國《西南報》所做的年度回顧評選中，以台灣聲樂歌手之名被評為2016年度歌手。評論介紹，石易巧在《羅恩格林》中飾演的妖女歐杜魯得（Ortrud）猶如《維特》中飾演的夏洛特般出色，是紮實又耀眼的次女高音，而在烏爾姆劇院《黑桃皇后》中飾演年邁的伯爵夫人，則再次證明這位台灣女聲樂家是一位優異的演員。

出生於台灣屏東的石易巧，2014年在烏爾姆劇院的理查‧史特勞斯歌劇《玫瑰騎士》首演中擔任要角Octavian，就獲得德國藝評家的好評，成為當時德國歌劇院駐唱獨唱家裡唯一唱主角的台灣人，也是該劇首演後，當地樂評唯一點名提到的演唱新星。

石易巧表示，2016是豐收挑戰的一年。她的個性較男孩氣，以次女高音女扮男裝是家常便飯，去年卻難得的全接演女性角色，從少女到少婦，從孕婦到瀕死的老太太，從忠心的女侍從到挑撥離間的惡女，甚至從人演到了女神，在歌劇世界裡體驗了各式各樣從未或尚未體驗的女人心事，非常過癮！

石易巧去年10月也返台參加台中歌劇院開幕《萊茵黃金》演出，飾演艾妲一角。她表示，這檔歌劇請來西班牙特技團隊打造出截然不同的製作，很榮幸可以參與，見證了台灣藝術史的新頁。

石易巧畢業於台南女子技術學院、東海大學音樂系、台北藝術大學音樂研究所，之後獲特羅辛根音樂院藝術家演唱文憑、最高獨奏家文憑以及柏林 Hanns Eisler音樂院室內樂藝術歌曲碩士，現為德國烏姆劇院駐院獨唱家。

廣告
  • 石易巧（左）在歌劇《羅恩格林》中，飾演挑撥離間的惡女歐杜魯得。（石易巧／提供）

    石易巧（左）在歌劇《羅恩格林》中，飾演挑撥離間的惡女歐杜魯得。（石易巧／提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
副刊‧本日最多瀏覽
» 更多副刊新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤檸檬蛤蜊
摩洛哥香檸肉丸
炒豆芽的鮮嫩訣竅
巧克力不能放冰箱？
轉寄

標題：德媒評2016年度歌手 石易巧獲殊榮


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月11日‧星期三‧丙申年臘月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.