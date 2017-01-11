2017台北國際書展大獎公布

2017-01-11

〔記者楊媛婷／台北報導〕「2017台北國際書展」公布書展大獎，除頒發「小說類」、「非小說類」獎項外，今年首度增設編輯獎，讓過去隱身幕後的編輯人員的努力也躍到檯面。由於近日「灣生」事件使出版界士氣低迷，台北書展基金會董事長趙政岷認為透過該獎，將給予編輯更大的肯定與鼓勵，也找回編輯的熱情。

本屆小說類大獎得主呈現台灣文壇的跨地域性，除爬梳生死哲理的蘇偉貞《旋轉門》外，出身馬來西亞的黃錦樹《雨》及來自香港的馬家輝《龍頭鳳尾》都贏得肯定；非小說類大獎由魏明毅寫碼頭工人的《靜寂工人》、魚凱探究公部門荒謬現象的《公門菜鳥飛》、劉克襄《虎地貓》獲得；編輯獎則由行人文化實驗室、群像出版劉鈐佑獲得。

香港評論與散文大家馬家輝贏得肯定，從錄音感言的聲線就能感到雀躍不已。他說該獎是對53歲「老新人」最大鼓勵，在香港說到華文文學，直到現在浮在人們心頭的代表地仍是台灣。1983年選擇來台就讀大學的馬家輝娶了台灣老婆，現在又拿到這座獎項，認為台灣不僅給他溫暖，更給了可能是今世他在文壇的唯一肯定。馬家輝笑稱，寫小說太耗腦力與體力，第2本小說恐怕只能命名為「虎頭蛇尾」。

「2017台北國際書展」2月8至13日於台北世貿中心一、三館舉行，書展大獎將於現場頒發。