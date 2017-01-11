2017台北國際書展大獎公布
2017-01-11
〔記者楊媛婷／台北報導〕「2017台北國際書展」公布書展大獎，除頒發「小說類」、「非小說類」獎項外，今年首度增設編輯獎，讓過去隱身幕後的編輯人員的努力也躍到檯面。由於近日「灣生」事件使出版界士氣低迷，台北書展基金會董事長趙政岷認為透過該獎，將給予編輯更大的肯定與鼓勵，也找回編輯的熱情。
本屆小說類大獎得主呈現台灣文壇的跨地域性，除爬梳生死哲理的蘇偉貞《旋轉門》外，出身馬來西亞的黃錦樹《雨》及來自香港的馬家輝《龍頭鳳尾》都贏得肯定；非小說類大獎由魏明毅寫碼頭工人的《靜寂工人》、魚凱探究公部門荒謬現象的《公門菜鳥飛》、劉克襄《虎地貓》獲得；編輯獎則由行人文化實驗室、群像出版劉鈐佑獲得。
香港評論與散文大家馬家輝贏得肯定，從錄音感言的聲線就能感到雀躍不已。他說該獎是對53歲「老新人」最大鼓勵，在香港說到華文文學，直到現在浮在人們心頭的代表地仍是台灣。1983年選擇來台就讀大學的馬家輝娶了台灣老婆，現在又拿到這座獎項，認為台灣不僅給他溫暖，更給了可能是今世他在文壇的唯一肯定。馬家輝笑稱，寫小說太耗腦力與體力，第2本小說恐怕只能命名為「虎頭蛇尾」。
「2017台北國際書展」2月8至13日於台北世貿中心一、三館舉行，書展大獎將於現場頒發。
看更多！請加入自由時報粉絲團
副刊‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 又爆！海倫清桃控夫家暴 「已申請保護令」
- 淚訴被夫監控「像條狗」 海倫清桃被爆指交小鮮肉
- 日政府研擬法案 讓日皇2018年底退位
- 「盜壘獅」來囉！高國慶嗅到3連霸味道
- 花蓮漁獲銳減 漁鮮年禮限量預購
- 埔里國中機器人社 紅到海外
- 國民黨市長預選民調 許明財爭取支持
- 查教師兼職 校長免簽授權了
- 張震逐柏林影帝 台灣料理飄香
- 馬英九涉洩密 前法官立委：定罪機率非常高
- 小英見許勝雄︰為何說我爛蘋果？
- 台灣燈會節目出爐 時尚秀拚歌舞秀
- 春訓不休兵 新獅風不求「吃到飽 」
- 《中英對照讀新聞》Olympian Krishna Poonia Heroically Saves Two Teenage Girls From Harassment－（印度）奧運好手普妮亞英雄般的拯救2名遭騷擾的少女
- 春節換新鈔 1/20～1/26兌換
- 氣候不穩 豬價較往年同期漲1成
- 許明財造勢 林耕仁批毫無誠信
- 台灣觀巴、台灣好行 春節不打烊
- 抗爭升溫 陳建仁︰年改腳步不會停
- 成棒經典賽》10局致勝安 范孟傑電倒崇越
- 一例一休解套 工總籲訂彈性工時
- 新北最高峰塔曼山 將設立永久地標
- 網路投票 恆春人寧要快速路不要鐵路
- 高端結合街頭 Dior混搭親民風
- 接班? 侯友宜：市政工作一棒接一棒
- 關鍵電話談什麼？馬教唆洩密案 秘書、黃世銘證詞兜不攏
- 栗南瓜評鑑 李文宏奪特等
- 飯後45分鐘刷牙 不傷琺瑯質
- 7萬公務員薪資帳戶外洩 北市資訊局竟不知
- 邰正宵28度烤暖爐 爆汗發疹
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 No holiday travel on airport line
- 證券行情表、證券表格、上市櫃公司十二月營收表
- 《國道四號台中環線豐原潭子段》不滿協議價購太低 200民眾抗議
- 吳東昇︰新纖今年要兩位數成長
- 許孟哲10年磨一劍 變冰上曲棍球國手
- Celine春夏 專屬有態度女人
- 國小有機午餐 挨批採購鬆散
- 異位性皮膚炎搔癢物質 日研究團隊找到
- 平溪元宵天燈節 施放台日創作主燈
- 愛的小手變凶手 2歲童遭活活打死
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：2017台北國際書展大獎公布
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分