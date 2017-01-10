撒下台灣音樂種子 沛思挺新秀

2017-01-10

〔記者楊媛婷／台北報導〕「沛思文教基金會」將在這週三舉行《Cheer！Formosa》新年音樂會，集結新銳，讓台灣新一代音樂菁英走向世界。

「比起自己站在舞台，我更迫切的是讓台灣更多年輕人在國際樂壇占有一席之地。」沛思文教基金會迎接創立半甲子，執行長李宜蓉認為，年輕音樂家最需要的就是演出機會與舞台，近幾年不僅在國內安排台灣傑出新銳演出，更動用自己在文化圈的多年人脈，讓新銳遠赴日本演出，直接在亞洲古典樂的一級戰區露面，「國際交流講究互惠平等，我邀請日本音樂家來台演出時，一定也要求日方安排同樣場次回饋台灣音樂家。」

《Cheer！Formosa》新年音樂會集結榮獲沛思文教基金會獎學金的新銳，演出陣容有鋼琴新銳蕭芝芸、陳韻安，除獨奏會也有四手聯彈，另外也由新秀組成的沛思菁濤室內樂團帶來由作家盧千惠填詞的《台灣新童謠組曲》等。音樂會11日在松菸誠品表演廳舉行，詳洽：02-8786-3777。