李有成／迷路蝴蝶
2017-01-11
◎李有成
一隻褐色的蝴蝶
飛落在我的外套長袖
靜立不動，要陪伴我
在繁忙的捷運上
三個小孩，圍立在我的座位前
好奇地對著蝴蝶指指點點
或許這是第一次
那樣親近微弱的生命
．
傍晚開往台北的淡水線
擠滿乘客，剎那間
這隻蝴蝶，彷如奇蹟
將車廂點綴成一片荒野
廣袤的草地，花樹枝椏伸展
風輕柔輕柔地吹
連綿的秋芒，彎腰，擺首，搖曳
在秋陽下，無數蝴蝶嬉戲，翻飛
那三個小孩，蝴蝶
為他們稚嫩的疑問
不斷扇動雙翅
一開一閤，一閤一開
心中滿是迷茫與困惑
．
我坐在博愛座上
對眼前的景象，不解
也不知如何應對
我也曾像這三個小孩
對這個世界滿懷驚奇
心中也有過許多荒野
既有朝露，還有餘暉
更有蝴蝶、蜻蜓、雀鳥
歡樂無憂地鼓翅翩飛
蚱蜢從草地躍起，驚動
四周平靜恬適的生命
草樹翠綠，野花色彩斑斕
一個相倚共生的世界
．
蝴蝶在我的外套衣袖停留
始終不願離去
莫非要我帶路，迷路蝴蝶
忘了記憶中的家園
在陌生的城市，孤獨，恐慌
找不到回家的路
向我求助，跟隨我
要我帶牠回家
只因為我心中還有許多荒野
微風徐徐吹拂，清澈的流水
潺潺，岸邊的蘆荻
小樹歌舞，花草低聲歡唱
自然的律動
如今卻換來令人哀傷的
鄉愁。蝴蝶鼓動雙翼
要召喚家園的記憶
．
那三個小孩隨著一位老婦
在東門站下車。「蝴蝶，再見。」
小女孩說。我抬起手來
小心翼翼，讓蝴蝶跟他們道別
這城市沒有荒野
這城市不老
只是漸漸失去記憶
這城市讓蝴蝶找不到
親人，找不到
那條引領牠回家的路
．
「下一站，大安森林公園站，左側開門。」
車廂裡乘客逐漸稀落
我揹上背包，揹上蝴蝶
沉重的鄉愁，步出五號出口
走進大安森林公園
夜色漸暗，在公園暈黃的路燈下
我輕捏蝴蝶的雙翼
然後放手，看牠奮力展翼離去
我也漸漸失去記憶
漸漸忘了我的荒野
我的家園。「迷路蝴蝶
請記住我，下回再見
請告訴我如何回去。」
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