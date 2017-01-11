2017-01-11

◎李有成

一隻褐色的蝴蝶

飛落在我的外套長袖

靜立不動，要陪伴我

在繁忙的捷運上

三個小孩，圍立在我的座位前

好奇地對著蝴蝶指指點點

或許這是第一次

那樣親近微弱的生命

．

傍晚開往台北的淡水線

擠滿乘客，剎那間

這隻蝴蝶，彷如奇蹟

將車廂點綴成一片荒野

廣袤的草地，花樹枝椏伸展

風輕柔輕柔地吹

連綿的秋芒，彎腰，擺首，搖曳

在秋陽下，無數蝴蝶嬉戲，翻飛

那三個小孩，蝴蝶

為他們稚嫩的疑問

不斷扇動雙翅

一開一閤，一閤一開

心中滿是迷茫與困惑

．

我坐在博愛座上

對眼前的景象，不解

也不知如何應對

我也曾像這三個小孩

對這個世界滿懷驚奇

心中也有過許多荒野

既有朝露，還有餘暉

更有蝴蝶、蜻蜓、雀鳥

歡樂無憂地鼓翅翩飛

蚱蜢從草地躍起，驚動

四周平靜恬適的生命

草樹翠綠，野花色彩斑斕

一個相倚共生的世界

．

蝴蝶在我的外套衣袖停留

始終不願離去

莫非要我帶路，迷路蝴蝶

忘了記憶中的家園

在陌生的城市，孤獨，恐慌

找不到回家的路

向我求助，跟隨我

要我帶牠回家

只因為我心中還有許多荒野

微風徐徐吹拂，清澈的流水

潺潺，岸邊的蘆荻

小樹歌舞，花草低聲歡唱

自然的律動

如今卻換來令人哀傷的

鄉愁。蝴蝶鼓動雙翼

要召喚家園的記憶

．

那三個小孩隨著一位老婦

在東門站下車。「蝴蝶，再見。」

小女孩說。我抬起手來

小心翼翼，讓蝴蝶跟他們道別

這城市沒有荒野

這城市不老

只是漸漸失去記憶

這城市讓蝴蝶找不到

親人，找不到

那條引領牠回家的路

．

「下一站，大安森林公園站，左側開門。」

車廂裡乘客逐漸稀落

我揹上背包，揹上蝴蝶

沉重的鄉愁，步出五號出口

走進大安森林公園

夜色漸暗，在公園暈黃的路燈下

我輕捏蝴蝶的雙翼

然後放手，看牠奮力展翼離去

我也漸漸失去記憶

漸漸忘了我的荒野

我的家園。「迷路蝴蝶

請記住我，下回再見

請告訴我如何回去。」