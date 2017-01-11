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李有成／迷路蝴蝶

2017-01-11

◎李有成

一隻褐色的蝴蝶

飛落在我的外套長袖

靜立不動，要陪伴我

在繁忙的捷運上

三個小孩，圍立在我的座位前

好奇地對著蝴蝶指指點點

或許這是第一次

那樣親近微弱的生命

傍晚開往台北的淡水線

擠滿乘客，剎那間

這隻蝴蝶，彷如奇蹟

將車廂點綴成一片荒野

廣袤的草地，花樹枝椏伸展

風輕柔輕柔地吹

連綿的秋芒，彎腰，擺首，搖曳

在秋陽下，無數蝴蝶嬉戲，翻飛

那三個小孩，蝴蝶

為他們稚嫩的疑問

不斷扇動雙翅

一開一閤，一閤一開

心中滿是迷茫與困惑

我坐在博愛座上

對眼前的景象，不解

也不知如何應對

我也曾像這三個小孩

對這個世界滿懷驚奇

心中也有過許多荒野

既有朝露，還有餘暉

更有蝴蝶、蜻蜓、雀鳥

歡樂無憂地鼓翅翩飛

蚱蜢從草地躍起，驚動

四周平靜恬適的生命

草樹翠綠，野花色彩斑斕

一個相倚共生的世界

蝴蝶在我的外套衣袖停留

始終不願離去

莫非要我帶路，迷路蝴蝶

忘了記憶中的家園

在陌生的城市，孤獨，恐慌

找不到回家的路

向我求助，跟隨我

要我帶牠回家

只因為我心中還有許多荒野

微風徐徐吹拂，清澈的流水

潺潺，岸邊的蘆荻

小樹歌舞，花草低聲歡唱

自然的律動

如今卻換來令人哀傷的

鄉愁。蝴蝶鼓動雙翼

要召喚家園的記憶

那三個小孩隨著一位老婦

在東門站下車。「蝴蝶，再見。」

小女孩說。我抬起手來

小心翼翼，讓蝴蝶跟他們道別

這城市沒有荒野

這城市不老

只是漸漸失去記憶

這城市讓蝴蝶找不到

親人，找不到

那條引領牠回家的路

「下一站，大安森林公園站，左側開門。」

車廂裡乘客逐漸稀落

我揹上背包，揹上蝴蝶

沉重的鄉愁，步出五號出口

走進大安森林公園

夜色漸暗，在公園暈黃的路燈下

我輕捏蝴蝶的雙翼

然後放手，看牠奮力展翼離去

我也漸漸失去記憶

漸漸忘了我的荒野

我的家園。「迷路蝴蝶

請記住我，下回再見

請告訴我如何回去。」

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標題：李有成／迷路蝴蝶


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