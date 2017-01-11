【洛杉磯傳真】 王丹／我們要人情味還是法治？

2017-01-11

◎ 王丹

在美國和台灣分別住了很長時間，經常遇到有人問我：在台灣和美國生活，感受最大的區別是什麼？我覺得，就是人情味和嚴格的法治的區別。

我在洛杉磯住的，是一個小小的社區，一共才四戶人家，平時出出入入的都會點頭致意，大家彼此都很友善。我們的小區因為院子的空間有限，所以規定家裡來了客人，車要停到隔壁的巷子裡，不能停在社區的院子中。有一次，我的一個朋友來給我送一點東西，本想交給我就走，結果說到了什麼事，一下子就聊起來了，而且忘了時間。大概有半個小時左右吧，門鈴就響了。我開門一看，大吃一驚，竟然是兩名警察！！！原來是鄰居報警，說我違反社區規定，請警察處理。警察當然是協調的態度，好言好語，我們可是嚇到了，朋友光速告別，把車開走了，警察也笑瞇瞇地走了。

這樣的事情，如果發生在台灣，大概會認為鄰居根本就是欠債的仇家吧？其實不是。如果你問問長住在美國的人，大家都知道，很多鄰里之間的糾紛，例如亂停車，開Party聲音過大之類，在美國人的社會裡，很多人並不會親自去鄰居家表達意見，而是直接請警察來處理。說實話，我也並不會怨恨鄰居，畢竟是我違規在先。第二天見面，我們並沒有撲上去撕扯起來，依舊是微笑點頭，昨晚的事情完全當做沒有發生一樣。重點是，以後我就很注意了，每一次家裡來客人，我都再三叮囑，一定要先把車停到巷子裡，再來敲門。

類似的事情發生在台灣，會是怎樣呢？我也有親身體驗。我現在住的是一棟集合式大樓，我住二樓，有一個露台。每天不定時地，總有樓上不知哪家鄰居，或者是澆花或者是沖洗陽台，水就像〈三月裡的小雨〉一樣，淅淅瀝瀝地灑落在我的露台上，如果正好我在露台上，還會灑到身上。如此一段時間以後，我再也無法忍受了，就找到大樓管理委員會，按照我在美國生活的經驗，問管委會主任要如何報警處理。主任好像看到外星人一樣看著我，看了半天，才笑起來，對我諄諄教導說：在台灣社會，這樣的鄰居糾紛，一般都不會報警處理的，都是在樓道裡貼張布告，道德勸說。我問，那如果道德勸說沒用呢？主委笑了，說，那就沒辦法了，大家都是鄰居，何必鬧到警察那裡呢？就只好相互忍讓一些好了。

既然都是鄰居，哪怕權益受損，也應當相互忍讓？！這，大概就是我們提到台灣社會，常常說到的人情味？也許，不只台灣如此，東西方的文化差異，就體現在這樣的小事中吧。不管有什麼糾紛，都想私下解決，都不願鐵面無私地處理，都希望調節和勸說。這跟美國相比，當然是人情味濃多了，感覺很溫馨。但是瑞凡，這樣的人情味的結果，是問題根本不會解決啊！到我寫這篇專欄的時候，布告已經貼在電梯裡很久了，樓上的人工小雨，還是照舊在陽光下灑落我的露台，我也只好摸摸鼻子，等「雨」停之後再用拖把擦乾地板。

我的困惑和問題於是產生：到底是美國那樣，表面上看似沒有人情，一切矛盾交給公權力和法律處理，成為一個嚴格的、一切以法律為解決手段的法治社會好呢？還是像台灣這樣，大家彼此仍然，犧牲自己的權益，維護人與人之間的和諧，輕易不會動用到公權力的人情味濃厚的社會好呢？●