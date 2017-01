2017-01-11

◎楊隸亞 圖◎郭鑒予

回想起Tomboy、帥T、假小子……你還聽過什麼樣的形容?

2011年上映的電影《Tomboy》,中文被翻譯成《裝扮遊戲》,比起什麼湯米男孩、男人婆、帥T現身、或直譯或隱喻,它選擇了另一種更中性的造句,就像一箭射中標的紅心。

打開握緊的拳頭,掀開底牌。

「裝扮」指的是穿衣服、戴帽子、飾品、染髮、修眉、選色,種種與風格相關的集合物。紳士帽、丹寧背心、麂皮流蘇長靴,是西部牛仔風格,皮革飛行外套、洗舊大格紋襯衫、窄管破洞牛仔褲、帆布鞋,相當搖滾樂隊路線。

電影《裝扮遊戲》裡金色短髮的女主角,身著白色背心、海軍藍色連帽外套,走的是隨性帥氣休閒風。她對鄰居女孩自我介紹,反射性脫口說出:「我的名字?Michael。」給予自己一個男性的暱名,(哦,是的,今天我想成為Michael。)偷渡進入青少年群體,神祕又大膽。

曾聽過更多中性的女孩,她們會喜歡別人稱呼自己Jaky、Alex、Chris、Erin、Joe、Karen、Leslie等,最後一個聽起來尤其耳熟,可男可女的Leslie,張國榮的藝名。

取名向來是微妙的學問,不僅代表個性與態度,甚至審美品味。就像平均十個男同志裡面,不知為何有五個會說:「嗨!你好!我叫Kevin。」然後輕微搖晃夾緊的雙臂,有些溫柔,有些矜持保留的姿態,轉身說拜拜之餘臉頰都帶有粉紅光暈,或打亮的蘋果光肌。

名字總是如同海洋湖泊上閃閃浮動的光亮,潮來潮去,看似無所謂。下方沉置醞釀身體的祕密,有股衝動渴望被揭發,同時又羞怯遮掩,欲拒還迎,來點夢幻泡泡,猶抱琵琶半遮面。

為了經營ICQ、BBS、MSN、即時通、奇摩家族、乃至聊天室、論壇、討論區、無名小站、Blog、 Plurk噗浪、Facebook、LINE、WeChat……通常在本名以外,還會取另一個別名或代號。

從撥號連線到光纖傳輸,千里迢迢,忍了又忍,於午夜時分上線,叮咚、叮咚。

「嗨!我叫蘇麗珍。」

「安安,請問是……蘇麗珍?」

「蘇麗珍現在沒有時間回覆訊息,請留言。」

我感到混亂,這世界上竟然存在這麼多蘇麗珍,或想假扮她的人。《阿飛正傳》裡的蘇麗珍,《花樣年華》裡的蘇麗珍,《2046》裡的蘇麗珍,揉揉雙眼,想要看個仔細,究竟是誰在扮演誰?

點閱瀏覽顯示照片,只有一張細緻的刺繡旗袍照片。

穿旗袍,不一定是蘇麗珍,也可能是阮玲玉、張愛玲。這又是哪裡買來的款式呢?該不會是獅子林吧?還是淘寶網路商城?

「我在露天二手拍賣市集購入的哦!你可以搜尋蘇麗珍改良式精美旗袍。」

連上網路,跨越海洋,時空,身分,性別。像是對著古老的樹洞傾情訴說一次又一次的祕密,在時間列車裡被不斷重複。入坑才發現,這絕對是無窮無盡的洞穴,木村拓哉千辛萬苦找到洞穴以後,他的祕密心事並沒有被珍惜安置。

認清事實以後,暱稱為木村拓哉的朋友,網購入手第一件旗袍,大概是他男扮女裝的開始,即便不夠準確精緻,也是野草開花,曲線畢露,實在回不去了。

服裝和名字都是流動的,誰說男人一貫該穿得寬鬆、魁梧,女人該窄肩、纖細?

艾迪.斯理曼(Hedi Slimane)在設計Dior Homme系列服裝時,把男人套進一條又一條只有二十七吋的緊身牛仔褲,白瘦的男孩們裸著身體拍照時,上半身的肋骨隱約可見,不知道是長期節食瘦身的緣故,還是缺乏肌肉彈性的組織架構,眼神所及之處,顯得蒼涼執著,舞台上盡是憂鬱又陰柔的線條。

那些男孩全情投入扮演,他們的名字叫做Skinny,將Loose、Straight、Boot cut、Slim等寬大隨意拋擲腦後,丟到資源回收站,留給下一季或下輩子的設計師重新拾回靈感。

有些人用心建立規則,另一群人則負責打破。

三十年前,有一個少男系女孩,與另一個少女系男孩,在華人世界裡,幾乎同時間爆紅。

前者是梅艷芳,後者是張國榮。

梅艷芳穿上大翻領呢料寬肩男款西裝外套,〈壞女孩〉單曲驚豔香港歌壇。

「WHY WHY TELL ME WHY╱引致淑女暗裡也想變壞」

走在黃昏街燈下,一會兒貓步,一會兒大搖大擺。

可以有多壞呢?

重播YouTube上的 MV,音樂錄影帶裡面還有四個身著白衣的合音天使,不時探頭探腦,鬼靈鬼怪地跟著唱著幾句,其實相當純情。

80年代的舞曲,最奇異的地方大概在於動感、快節奏、充滿俐落鼓點的編曲,歌詞往往悲傷文藝無比。

「蔓珠莎華 舊日豔麗已盡放╱蔓珠莎華 枯乾髮上╱花不再香 但美麗心中一再想」

在悲傷裡輕舞。

翻唱山口百惠的成名曲《蔓珠莎華》,她著細條紋大西裝,白襯衫,黑領帶,紳士帽,腳踩黑白荔枝皮革英倫鞋,可說是十足英倫風。

曾經在Google入口網站搜尋邱妙津照片的時候,看見她穿著類似的呢料軍藍色男款外套,假使眉眼之際,塗抹上梅艷芳的妝效,不知道是否也有幾分雌雄同體的氣質。

一下扮女,一下扮男。

又是午夜,我坐在客廳的小餐桌旁,邊吃著冒煙的熱食消夜,邊按下遙控器,龍祥電影台的深夜系列要開始了。電影節目表在這個時段除了邱淑貞的《鹿鼎記》、《赤裸羔羊》,最愛重播《金枝玉葉》,一次還連播兩集,喝醉酒的袁詠儀站在張國榮家大門口,叮咚叮咚按著門鈴,大喊:「顧家明先生開門!」

張國榮緊張地穿著睡衣跑出來:「小聲點,千萬不能讓鄰居知道你的性別。」

誰知道關起門來,穿的究竟是什麼呢?

把音量按鍵開始調大一些。

深夜的小食配上性別模糊的劇本,愈吃愈有滋味。

梅艷芳、張國榮、袁詠儀、Hedi Slimane、David Bowie、邱妙津……男男女女的大人物們好像都擠在電視螢幕裡,或正在太空船上,跟著眼前冒煙的消夜,一起熱鬧起飛。●