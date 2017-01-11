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羅浥薇薇／我記得

2017-01-11

◎羅浥薇薇

從加護病房夢三週醒轉來，我恍然感覺葉青來探望我了。

我們許久未曾會面，話也沒也多說，只是對彼此笑了笑，又皺皺眉頭，我忍不住對她流下兩行淚，「這次真的搞砸了。」只在心裡偷偷跟她說。她像當初原諒我那樣永久原諒我地再對我敬一杯烈酒。

醫師首肯，男人把我的軀體帶回了家、我們一手打造的屋子，日夜昏暗不明，我乖坐在廚房，想不起刀叉究竟該收入哪個抽屜。男人背著我洗菜剁魚，夢醒後的我已無法接近生肉，光是眼耳氣息的接近都教我苦到無法起身，這樣男人獨自頓好了一桌菜。

許多人事我已完全沒有印象，不過還有好些仍能清楚回憶，想起男人彎著腰最初在我的背上刺下血紅的薔薇，刺到第三次再能忍疼的我也無法自持。是我找上他的，那時的我仍求情若渴。他可能是我見過藏得最深的人，和我碰過的人都不一樣，我怎麼也想不透，只好就一直跟著他後頭。

大夢初醒過後只先能喝白開水，好些從前偏愛的音樂都顯嘈雜。我點開Gigon Kremer拉〈oblivion〉來聽，這幾日放了不下數百次，他如何在最深情之處又得以自持，每回我都聽得幾乎咬牙切齒。我忘卻自己曾去過幾大洋，最末只記起一位雲南朋友的名字，他老衝著我笑，遠遠見了就喊「薇薇」。男人輕聲提點我他幾年前已染病過世，我震坐在沙發上無法動彈。

亡魂之愛如何流離漂散，我死去一回，仍不能懂。只記起oblivion的意思便是「遺忘」。●

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