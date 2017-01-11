【愛讀書】 《小小城下町》
2017-01-11
安西水丸著，陳柏瑤譯，麥田出版
日本城市建築中，以領主居住城堡為核心建設的城市稱為「城下町」，日本當代插畫家安西水丸（Anzai Mizumaru，1942-2014）偏愛規模約十萬石的城下町，因其更完整保留當時風貌，發思古幽情，於是揀擇二十處遺址探訪。全書不只漫話遊覽心情，更在回憶裡逡巡──三歲上逝世的父親在記憶中缺頁，卻透過父親的畫成為忠臣赤垣源藏的粉絲，因而前往其故鄉長野縣飯田市、與反目成仇又重修舊好的小學摯友散步到海邊撞見臘梅的瞬間在心頭縈繞，遂決定前往臘梅的故鄉群馬縣安中市……作者逐一踏查日本小城下町，素描往事與成長經驗，且認真細究歷史，給出翔實交代，並輔以四格漫畫使心中風景具象，其漫卷不急不躁心情，體現有品質的自在安然，不僅誌記探訪城下町的經過，更祕藏自己某段生命經歷，知性感性兼存，在少為人知的城下町中重溫曩昔，於記憶沃土上栽植新株，開展一幅閒散生活風情畫。（春樹）
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