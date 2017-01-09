2017-01-09

◎陳幸蕙 攝影◎鄭涵熙

日曆愈撕愈薄的十二月。

回顧即將逝去的這年，若為自己選個年度代表字，你會寫下什麼呢？

是肯定字，還是負面字？

透過手機、網路票選，不幸，但也不令人意外的是，台灣今年年度代表字是──苦！反映了大環境不景氣、物價上漲、社會整體感受頗為辛苦的一年。

日本選出的年度代表字是──金。

因為今年里約奧運日本多位選手奪金；擊出三千支安打的鈴木一朗，登上美國棒球名人堂金字塔；爆紅的洗腦神曲PPAP主唱穿金色服裝；還有，美國新總統川普髮色如金等等。

當京都清水寺住持，在巨幅雪白和紙上，揮毫寫下「金」字，奉置於千手觀音前，年度漢字便成立了。

所謂年度代表字，便是這樣始於日本的。

華人加以仿效後，幾年前，台灣、大陸更有人聯手舉辦「兩岸年度代表字」票選。

今年選出「變」字。

不言可喻，反映了英國脫歐、美國大選、台灣政黨輪替等世局變化的意涵。

而過去幾年，台灣選出的年度代表字則有：亂、盼、淡、讚、憂、假、黑、換、漲。

好像負面字稍多呢！

什麼時候，「善」字才會出現？

並且，什麼時候，票選回顧逝日的年度代表字之外，也能同時票選，展望新歲的年度期望字？

反映我2016年心靈風景的年度代表字是──惑。

若問，前瞻2017年的期望字為何？

我想從令人微笑的──樂、悅、歡、喜──擇一，寫在心中那雪白大紙上。

並且希望──

年年如是！●