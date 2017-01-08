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【愛讀書】 《什麼都沒有發生》

2017-01-08

陳冠中著，麥田出版

陳冠中（1952-）「香港三部曲」之二《什麼都沒有發生》，寫作、出版於香港回歸後。小說時間設定於香港回歸週年當日，在台灣被黑道槍殺的香港人張得志，回首自己一生所歷：四歲自上海赴港，長大跑船，最後成為高級的「第二把手」，利用「專業」為他人致富，「我們不會介入當地的政治、社會矛盾、文化衝突、我們是去賺錢。」而彷彿試圖形塑一張屬於「香港」的臉。因此，在輕巧篇幅中，作者特別著墨張得志的性啟蒙與感情觀，如何在嬉皮潮中解放了身體，而後又戮力削平感情，隨遇而愛，免疫於情。然則命運愛開玩笑，多年前邂逅的中國女子，可能屬於他的一個孩子，終究「沒有一件事是可以依計畫完成的」。個人之於時代，如一粟之於滄海，生滅間，可能「什麼都沒有發生」──小說家的能力，往往是使時代濃縮於個人，看似煙滅，其實留痕。（Anthony Wong）

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