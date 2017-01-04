2017-01-04

◎游書珣

我的手是一朵

害羞的花，站在風裡等

被風颳出細紋

她早有準備

要凋謝在你

赤裸的身體

．

我的手，是一張面具

悲傷的時候，我戴上它

似乎不怎麼管用

雨水從指縫滴入

我的眼睛

．

我的手，在陽光底下

製造出許多影子

指頭變得圓圓的

給純真的人遮蔭

陰天的時候，有著尖尖的爪子

伴隨一些雷聲，用來嚇唬所有

遺棄過我的人