凌性傑／神奇寶貝 五首

2017-01-02

◎凌性傑

蝠

暗中有我，完全黑暗的心

可以張開雙翼可以收起

我喜歡回到一切

還沒有被分類的那種狀態

那種珍惜孤寂的聲音

鹿

草原中的草原，我追逐

未知的時光。希望全世界忘了我

我忘了我，什麼都沒有的我

回頭就是牽掛，那可能

就是我感到痛苦的原因

獸

討厭接吻變成吸吮

討厭缺乏愛意的觸摸

討厭性器不合

討厭霪雨深入內心

討厭世界沒有盡頭

龜

我的專長是緩慢

吐納時間的消息

偶爾探出頭來偶爾縮頭

將每一個瞬間都想成是

地老或者天荒

鶴

除了想像我已經無所憑靠

當乾淨成為一種奢求

霧霾占滿靈魂

我帶著淚水以及絕望

朝向永恆繼續飛翔