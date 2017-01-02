【愛讀書】 《直到有錢的那一天》

2017-01-02

莫欣．哈密著，崔宏立譯，印刻出版

繼《拉合爾茶館的陌生人》，莫欣．哈密（Mohsin Hamid，1971-）以第二人稱敘述，商管創業書為外顯形式架構，實則為貧窮小人物如何於新興亞洲奮鬥而起的小說故事。在人情、商業、世事、命運與人性交鋒，見主人翁從懵懂至世故，從貧窮至發跡，經歷欲望漩渦與內在衝突絞纏，最後功成身退，如實反映身在資本社會中拚搏的人們，所要面對的各種殘酷現實、迫人長大的社會化因素。循順故事線索，作者更沿途潑灑種種社會問題：貧富差距、環境汙染、官商勾結、黑心交易、戰爭等。諷刺筆法為文，針挑以錢為顯學的當今社會之弊病，點出為求經濟極速發展背後的醜陋與荒唐，提醒著，資本主義堆積出來的價值觀發散燦燦光芒的同時，有形與無形的廢棄物所在多有，世界的暗影從來不曾消亡，只是視而不見。（角芝）