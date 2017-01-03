2017-01-03

天機

在深幽的客廳裡跋涉

去到窗邊拉開窗簾，看看

今晨的天氣

．

手觸摸玻璃窗

感知一下昨夜

輾轉遺失的體溫

如今要把未來交給白晝

白晝是另一個時間暴虐的主人

．

像靈魂曾在睡中偷偷離開身體

現在，我要離開我的寢室

涉入上班湍急的流

洪大的沖刷著這世界的流

．

：眼睛，最初是如何打開的？

當我窗開一縫

彷彿窺得了什麼天機

．

但其實是

滿天

滿天

．

滿滿的天機呵……

展開

一如獵人的利刃刺入穿山甲柔軟的腹部

這世界給你一刀

流出的故事染紅了一大片

你所緊緊護衛的

人生痛處──

．

別無選擇

．

你漸漸鬆開了，展開了──

．

這時候

持刀的世界取下面罩

．

也向你展開