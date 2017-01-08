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王姿雯／失樂園

2017-01-08

◎王姿雯

蘋果的切面裡

有許多待回答的問題

美的比例、二分法

甜度做為概念以及用香氣宣傳

意志的勝利

時代從未被我們拋棄

磨碎童話後，有悲哀如粉塵

堆積於大街

在誰也沒注意到之處

虛無向青年微笑

並開始向童年說謊

理想是位老者

他正在乾淨地老去

在投票決定的座位上深陷

我們所能想像的平整

都將一一被推翻

罪終被稀釋為日常

初衷只是一個時段

在光與影的強暴下

結論做為私生子誕生

他將切開蘋果

那切面令上帝畏懼

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標題：王姿雯／失樂園


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2017年1月8日‧星期日‧丙申年臘月十一日
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