【藝文短訊】林水福談谷崎潤一郎

2017-01-08

由木馬文化主辦的文學講座，邀請林水福教授以「致死不滅的欲望：談谷崎潤一郎的《鑰匙》」為題，談論谷崎如何透過日記與妻子性愛互動。時間為1月11日晚上8時至9時半，地點在誠品敦南店二樓藝術區閱讀桌（台北市大安區敦化南路一段二四五號）。詳情可電洽：02-22181417#1313。