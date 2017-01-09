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【愛讀書】 《我為你灑下月光：獻給被愛神附身的人》

2017-01-09

簡媜著，印刻出版

一段原應箋封湮滅、無人知曉的愛戀，隨伊人逝去，重然諾的簡媜（1961-）竟以十八萬字重新耙梳、編輯，散文與小說混音，寫成《我為你灑下月光》。書開場，先將自己80年代所識的新銳中文學者，兩人情似姊妹的過往交代，至前中年期，各自在生命崖邊盪遠──廿年後，突獲死訊，自往事中撈起一疊伊曾全權授予的札記，而不得不跋涉其中，拼湊出故事全貌：伊自大學時代與惺惺相惜的學長的一段密愛，盡數以筆記、信件收納，那前網路時代的魚雁往返，彼此鍾愛創作與古典文學的意氣相投，終因信仰差異，無法「共負一軛」。伊選擇成全，他感念體貼，半生緣分，似淡實濃，在時代快速湧動的現下，在情欲紛紛而善變的今時，簡媜將昔日時代氛圍裁進，鋪排人物內心糾葛，亦將自己做為書寫者回首過往的中年懺情，輕輕，置於其中。

（Sarah Chen）

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    《我為你灑下月光：獻給被愛神附身的人》

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標題：【愛讀書】 《我為你灑下月光：獻給被愛神附身的人》


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