吳岱穎／病識
◎吳岱穎 圖◎川貝母
一、共生
我能感覺它就在我體內
摩挲，擠撌，用心深強而險惡
它虛無的指掌與肩背比現實更有力
摸索著我生命的邊緣，描繪
悲傷的形狀。它扛起這些
像是一擔劫後的餘燼
．
以此灰造魔，造神
除了自己，我不再向他人祈求慈悲
二、處死
我透明的恐懼原只是一杯開水
曾經焚煮至滾沸――或謂之斷生
而今早已冷卻。我飲下它
意欲稍減內心焦渴，滋潤
此乾枯的肉身，剎那之間
竟懂得了何謂審美
．
味此無味之味，像一棵樹
靜靜吸納此生所剩無幾的冬天
三、終日
終日盼日終
如人不安生，鬼不安死
渴欲翻身一搏
．
想像太陽墜落
引來焚城天火
想像一種潔淨在穢腐裡
保證罪後的報酬
想像公義有血，荊棘成花
想像不入輪迴永懷怨仇的瀟灑
．
我是趨近終點的無限
不斷分割的一尺之棰
我是自己的地獄
憑藉永恆的恨而成佛
四、背叛
我背叛我。我是說
我的背脊終於叛離了我
正式向我宣戰
此刻，陰暗面成為對立面
迫使我面對這陰狠的敵人
．
它曾是不存在的存在
疲憊者虛無的筏渡
我夜夜乘之以逃亡夢海
全沒料想此刻它會緝我鎖我
拘我於失眠的火宅
．
不可信用其身因它壞得太快
像我還來不及習慣的這世界
五、大節
恥度無下限其實無關乎道德
枕上落髮亦非老去的癥候
．
用憔悴日深的碼錶測量自己
不如以指尖確認，深入體隙
感受意識以外的震顫
．
它們以整個宇宙的維度運行
時間的，關於生殖與命定的欲望
既被賦予就需有人接受的
物質的儀式，此刻
黑暗正等著前來回收它
．
此刻，活著再也不是問題
肉體終究成為一種堅持的幻想
六、塞阻
現實，是一根想像的手指搔刮
柔軟多纖毛的管壁，爪痕宛然
猶帶昨日凶酗的煙塵
肋下心尖有痛隱隱，如癮
在呼吸之中潰解裂變
自反而縮，成為一個小小的黑洞
而我竟無從分辨孰重孰輕
．
因此謹小而吸，慎微而呼
彷彿時間即將淤塞
逝者如斯，逝者可懷
讓我以咳嗽疏濬鬱悶的胸懷
苟延這浮生的殘喘
七、手段
自我防衛起源於自我傷害
雖不見血，二者同樣凶殘
．
同樣講究手段：指掌是禍根
助肘為虐，在肩背製造戰亂
如如不動者，如不敢妄動的我
唯能於暗中窮究靜止的法門
但當我輾轉在此夜的深鍋之中反覆
熬煎，意欲以肉身見證和平
筋脈便成為引火的線索
而床單之下盡成雷區
．
除了自我，誰人能令我舉措惟艱？
如非貪求安穩，恣縱欲望
還有誰能令我肉體衰毀？
萬事有因果，不必來生相驗
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標題：吳岱穎／病識
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