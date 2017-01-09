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吳岱穎／病識

2017-01-09

◎吳岱穎 圖◎川貝母

一、共生

我能感覺它就在我體內

摩挲，擠撌，用心深強而險惡

它虛無的指掌與肩背比現實更有力

摸索著我生命的邊緣，描繪

悲傷的形狀。它扛起這些

像是一擔劫後的餘燼

以此灰造魔，造神

除了自己，我不再向他人祈求慈悲

二、處死

我透明的恐懼原只是一杯開水

曾經焚煮至滾沸――或謂之斷生

而今早已冷卻。我飲下它

意欲稍減內心焦渴，滋潤

此乾枯的肉身，剎那之間

竟懂得了何謂審美

味此無味之味，像一棵樹

靜靜吸納此生所剩無幾的冬天

三、終日

終日盼日終

如人不安生，鬼不安死

渴欲翻身一搏

想像太陽墜落

引來焚城天火

想像一種潔淨在穢腐裡

保證罪後的報酬

想像公義有血，荊棘成花

想像不入輪迴永懷怨仇的瀟灑

我是趨近終點的無限

不斷分割的一尺之棰

我是自己的地獄

憑藉永恆的恨而成佛

四、背叛

我背叛我。我是說

我的背脊終於叛離了我

正式向我宣戰

此刻，陰暗面成為對立面

迫使我面對這陰狠的敵人

它曾是不存在的存在

疲憊者虛無的筏渡

我夜夜乘之以逃亡夢海

全沒料想此刻它會緝我鎖我

拘我於失眠的火宅

不可信用其身因它壞得太快

像我還來不及習慣的這世界

五、大節

恥度無下限其實無關乎道德

枕上落髮亦非老去的癥候

用憔悴日深的碼錶測量自己

不如以指尖確認，深入體隙

感受意識以外的震顫

它們以整個宇宙的維度運行

時間的，關於生殖與命定的欲望

既被賦予就需有人接受的

物質的儀式，此刻

黑暗正等著前來回收它

此刻，活著再也不是問題

肉體終究成為一種堅持的幻想

六、塞阻

現實，是一根想像的手指搔刮

柔軟多纖毛的管壁，爪痕宛然

猶帶昨日凶酗的煙塵

肋下心尖有痛隱隱，如癮

在呼吸之中潰解裂變

自反而縮，成為一個小小的黑洞

而我竟無從分辨孰重孰輕

因此謹小而吸，慎微而呼

彷彿時間即將淤塞

逝者如斯，逝者可懷

讓我以咳嗽疏濬鬱悶的胸懷

苟延這浮生的殘喘

七、手段

自我防衛起源於自我傷害

雖不見血，二者同樣凶殘

同樣講究手段：指掌是禍根

助肘為虐，在肩背製造戰亂

如如不動者，如不敢妄動的我

唯能於暗中窮究靜止的法門

但當我輾轉在此夜的深鍋之中反覆

熬煎，意欲以肉身見證和平

筋脈便成為引火的線索

而床單之下盡成雷區

除了自我，誰人能令我舉措惟艱？

如非貪求安穩，恣縱欲望

還有誰能令我肉體衰毀？

萬事有因果，不必來生相驗

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  • 圖◎川貝母

    圖◎川貝母

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標題：吳岱穎／病識


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