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朵朵小語 不要論斷他人

2017-01-07

@朵朵

看見一個年輕力壯的男人坐在捷運的博愛座上，也許你的心裡感到不以為然，但先別論斷他的行徑，因為你並不知道，在他的褲管之下是否裝了一條義肢。

許多時候，事情不像你表面所看見的。你以為是這樣，其實是那樣。你認為是那樣，也許是這樣。

就像許多時候，別人也誤解了你，沒看見表面以下的真相。

己所不欲，勿施於人。你一定不喜歡別人論斷你，那麼親愛的，你也就不要輕易論斷他人。

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