人生護理站 阿記的人生啟示

2017-01-07

@謝佳真

阿記是我剛到精神科病房工作遇到的患者，身材高大壯碩的他曾是警界之光，自雙親過世後，失落的阿記開始飲酒度日，過著行屍走肉的生活，不久後他罹患了思覺失調症，妻兒也因無法忍受他的症狀而離開他了！自此之後，阿記的人生跌入了漫長的住院生涯。

幾十年來，阿記反覆在精神科病房出入院，總是在症狀好轉出院後，因自我照顧功能差、不規則服藥又使精神症狀加劇。而這次已是他第十多次的住院。猶記阿記的哥哥帶他來住院那天，阿記發白的鬍子已經長得不像話，身上也散發著一股難聞的氣味，足以見之，他已有好一段時間沒有整理儀容了！

每日早晨總是懶洋洋的他，多次叫喚下仍不願步出病室。一日我走進他的病室幫他量體溫血壓時，他告訴我：「護士小姐，我被鬼附身四十年了！我很痛苦，讓我死，幫我安樂死好不好？」從阿記絕望的言談裡，我始知他腦海中那深信不疑的錯誤信念，困擾了他泰半的人生，而醫療上能夠給予他的幫助竟是如此有限。

猶記一次他問我：「護士小姐，妳看起來好像每天都很快樂，要怎麼樣才能跟妳一樣快樂呢？」我拍著他的肩告訴他：「如果不快樂，要去尋找方法啊！像病房裡有很多不良於行的長輩，如果你幫助他們，你一定也會覺得很快樂！俗話說助人為快樂之本，你一定也能了解。」阿記聽了我的話，綻開了笑容回答：「護士小姐，謝謝妳，以後我會努力幫助別人，努力變成一個快樂的人！」這是自阿記住院以來，我未曾看過的燦爛笑容。

身為精神科護理師的我，其實未曾想過這樣一點點鼓勵病人的話語，竟會讓阿記有這麼顯著的改變。成為護理師之前，我並非一個樂觀豁達的人，在精神科病房工作後，從費心照顧這些患者的過程中，帶給了我許多心靈上的成長。