人生護理站 阿記的人生啟示
2017-01-07
@謝佳真
阿記是我剛到精神科病房工作遇到的患者，身材高大壯碩的他曾是警界之光，自雙親過世後，失落的阿記開始飲酒度日，過著行屍走肉的生活，不久後他罹患了思覺失調症，妻兒也因無法忍受他的症狀而離開他了！自此之後，阿記的人生跌入了漫長的住院生涯。
幾十年來，阿記反覆在精神科病房出入院，總是在症狀好轉出院後，因自我照顧功能差、不規則服藥又使精神症狀加劇。而這次已是他第十多次的住院。猶記阿記的哥哥帶他來住院那天，阿記發白的鬍子已經長得不像話，身上也散發著一股難聞的氣味，足以見之，他已有好一段時間沒有整理儀容了！
每日早晨總是懶洋洋的他，多次叫喚下仍不願步出病室。一日我走進他的病室幫他量體溫血壓時，他告訴我：「護士小姐，我被鬼附身四十年了！我很痛苦，讓我死，幫我安樂死好不好？」從阿記絕望的言談裡，我始知他腦海中那深信不疑的錯誤信念，困擾了他泰半的人生，而醫療上能夠給予他的幫助竟是如此有限。
猶記一次他問我：「護士小姐，妳看起來好像每天都很快樂，要怎麼樣才能跟妳一樣快樂呢？」我拍著他的肩告訴他：「如果不快樂，要去尋找方法啊！像病房裡有很多不良於行的長輩，如果你幫助他們，你一定也會覺得很快樂！俗話說助人為快樂之本，你一定也能了解。」阿記聽了我的話，綻開了笑容回答：「護士小姐，謝謝妳，以後我會努力幫助別人，努力變成一個快樂的人！」這是自阿記住院以來，我未曾看過的燦爛笑容。
身為精神科護理師的我，其實未曾想過這樣一點點鼓勵病人的話語，竟會讓阿記有這麼顯著的改變。成為護理師之前，我並非一個樂觀豁達的人，在精神科病房工作後，從費心照顧這些患者的過程中，帶給了我許多心靈上的成長。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
副刊‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 楊偉中：洪秀柱連任黨魁 對台灣社會好
- 馬公5人燒炭現場有70多萬元 留字條似交代遺言
- 雙士吸票機 祖國瘋挺帕丘利亞
- 先登記 桃園大型廢棄物清運至26日
- Uber條款上路 開出10張舉發單
- 陽岱鋼轉隊補償 火腿要錢不要人
- 《勞工被雙殺》休假多業績減少 櫃姐週年慶少賺6萬
- 《算給政府看》生產線24小時 製造業︰加班費少算7倍
- 不滿台東火車站排班區變更 小黃運將請願
- 美國佛州機場驚傳槍擊 至少5死8傷
- 中國瘋傳這張霧霾照 網友：天堂與地獄並存
- 設免費茶席 陶博館志工展陶藝
- 白蟻危害 花蓮鐵道文化館將休館整修
- 廢氣直接排戶外 鑄造廠被告發
- 不滿官版 全教總發起10萬師請假抗議
- 《中英對照讀新聞》Headaches, insects and yachts; excuses for not filing British tax returns 頭痛、昆蟲與遊艇 沒交英國納稅申報表的藉口
- 川普點名豐田必須在美生產
- 約1成消費場所 消防安檢不合格
- 鬼鬼好想愛 放話下麵要厲害
- 殺妻後說愛她 家暴夫判免死
- 情如手足 屏大2身障生相扶持
- 桃園模擬會考 明中午起試選填志願
- 燒柴式熱水爐 周邊別放易燃物
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Hung may face at least two challengers
- 台灣義助越南15年 受助人跨海來說謝謝
- 杜特蒂登俄艦
- 擬在火炎山建涼亭 苑裡公所惹議
- 運將阻詐或通報車手 最高獎金萬元
- 一例一休衝擊 竹苗社福機構叫苦
- 川普再攬友台人士// 寇茲 任美情報首長
- 性侵少女卻說愛妻 小姨子轟暴夫求免死鬼扯
- 恆春洋蔥增種 親民價可期
- 新聞透視》吳敦義、郝龍斌整合難度高 只好先聲奪人
- 採購藥品涉收回扣 醫被訴貪污罪
- 國民黨竹市長人選 下週進行4人預選民調
- 小S撈強國財碰壁 《姐姐好餓》慘下架
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Smoking to be banned in nightclubs, cigar houses
- 自由廣場》一例一休資方大補帖？
- 《算給政府看》單趟超時算加班 貨運業︰塞車怎麼辦？
- 失聰不失志 北興國一生書法全國第一
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：人生護理站 阿記的人生啟示
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分