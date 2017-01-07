| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
一例一休上路 年前再現購車熱潮！ 上班族大團結 團購刮刮樂拼年終！
 首頁 > 副刊

人生護理站 阿記的人生啟示

2017-01-07

@謝佳真

阿記是我剛到精神科病房工作遇到的患者，身材高大壯碩的他曾是警界之光，自雙親過世後，失落的阿記開始飲酒度日，過著行屍走肉的生活，不久後他罹患了思覺失調症，妻兒也因無法忍受他的症狀而離開他了！自此之後，阿記的人生跌入了漫長的住院生涯。

幾十年來，阿記反覆在精神科病房出入院，總是在症狀好轉出院後，因自我照顧功能差、不規則服藥又使精神症狀加劇。而這次已是他第十多次的住院。猶記阿記的哥哥帶他來住院那天，阿記發白的鬍子已經長得不像話，身上也散發著一股難聞的氣味，足以見之，他已有好一段時間沒有整理儀容了！

每日早晨總是懶洋洋的他，多次叫喚下仍不願步出病室。一日我走進他的病室幫他量體溫血壓時，他告訴我：「護士小姐，我被鬼附身四十年了！我很痛苦，讓我死，幫我安樂死好不好？」從阿記絕望的言談裡，我始知他腦海中那深信不疑的錯誤信念，困擾了他泰半的人生，而醫療上能夠給予他的幫助竟是如此有限。

猶記一次他問我：「護士小姐，妳看起來好像每天都很快樂，要怎麼樣才能跟妳一樣快樂呢？」我拍著他的肩告訴他：「如果不快樂，要去尋找方法啊！像病房裡有很多不良於行的長輩，如果你幫助他們，你一定也會覺得很快樂！俗話說助人為快樂之本，你一定也能了解。」阿記聽了我的話，綻開了笑容回答：「護士小姐，謝謝妳，以後我會努力幫助別人，努力變成一個快樂的人！」這是自阿記住院以來，我未曾看過的燦爛笑容。

身為精神科護理師的我，其實未曾想過這樣一點點鼓勵病人的話語，竟會讓阿記有這麼顯著的改變。成為護理師之前，我並非一個樂觀豁達的人，在精神科病房工作後，從費心照顧這些患者的過程中，帶給了我許多心靈上的成長。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
副刊‧本日最多瀏覽
» 更多副刊新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
贊助商廣告
3C頻道more »
汽車頻道more »
假日料理✤香蝦炒麵
花生蜜地瓜
香烤菇菇番茄
握壽司要一口吃掉？
轉寄

標題：人生護理站 阿記的人生啟示


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月7日‧星期六‧丙申年臘月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.