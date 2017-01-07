心靈花草茶 暗夜幽香

2017-01-07

@何佩梅

在FB遇見十年前教過的學生，記得當年她指考是全校第一名，考上成大英語系，私訊得知，畢業後想找份穩定的工作，經司法特考成為公務員，目前在法院上班。十年不見，照片中靈巧的大眼，依舊慧黠溫婉。當我稱許她，不是法律系竟能考上司法特考，真是難能可貴。她的回應是：「多虧老師在高中時的教導，影響我很深。」我問她：「有那些影響？」她說：「積極向上求進步，強烈的責任心和榮譽感。老師經常分享好的句子，好的文章，激勵我們。常告訴我們『做一件事像一件事』……還常送書送卡片給我，上面寫著滿滿的鼓勵及肯定的話語，我仍保留至今 。

「尤其難忘老師說的《沙漠的故事》：您說：人生如在沙漠中行走，莫只悲嘆黃沙遍野，只要肯一步一腳印，穩穩邁步向前，每一步的終點都是下一步的起點。當遙望到仙人掌時，就知道綠洲就在不遠了。也別陶醉在發現綠洲的喜悅中，水源是沙漠中的鑽石，那五十八個橫切面，亮度不同的難度，豈是唾手可得？

「因此，直到現在，我的桌案總會擺放仙人掌，看著它針狀的葉片，小心翼翼珍藏著水分，我知道只要擁有信心，生命之泉將永不乾涸！」

送給她的卡片中一句句細碎叮嚀的話語，都成了她對抗生命風暴的小綠洲，如暗夜的茉莉花，不見其花，卻聞其香。

教書多年來，也算是桃李滿天下。但是能否成為學生的「重要他人」，甚至貴人，就像外太空中的星體，在某個瞬間，不多也不少，剛巧撞上，擦出火花，成為流星。這美麗的巧合，或許是蘊藏了千百年的緣份，才有的機緣。

望著夜空，星斗稀疏，其實我從不期待能成為學生的貴人，只希望能如茉莉花般，在暗夜幽微中，默默散放幽香。花朵隱身在樹叢中，只要路過的人，能嗅到那淡淡清香，好鬆開眉頭，一夜好眠，深深吸一口氣，明天又是美好的一天！