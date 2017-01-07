輕輕一瞬 何必重續前緣

2017-01-07

@芙歐娜

上個月接到國小同學來電說要開同學會，太久沒聯絡也不習慣參加這種團體聚會，遂婉拒其邀約，但基於開心還是加入對方的Line，告知對方有興趣可以私下約出來吃飯聯絡感情。

這個同學是自行創業在開美甲工作室，之後在Line的動態訊息上，可以看到對方一直PO美容室的廣告訊息，再過幾天對方傳Line的小遊戲來跟我互動，因為沒在玩不知如何回應，只好已讀不回，結果再過幾天，就看到對方退出我的好友名單。

尤記得國小時還互相約定，每年元旦過年要一起相約出遊，其實沒幾年各自上了國中有自己的生活圈，慢慢的就漸行漸遠了，或許她誤以為我無心經營這段友誼，便把我從好友名單中刪除了吧？我不難過，但不禁思考，我們的生活早已無任何交集，時隔多年，彼此的人生變化早已跟求學階段相差甚遠，實在沒什麼話題可共鳴。很多人都說，因為臉書讓久別重逢的同學重拾感情，但顯然這並不適用在我身上，過去的情誼就讓它過去，無需勉強彼此相處，這次的火花就當作生活中的一段小小插曲吧！