| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
一例一休上路 年前再現購車熱潮！ 上班族大團結 團購刮刮樂拼年終！
 首頁 > 副刊

輕輕一瞬 何必重續前緣

2017-01-07

@芙歐娜

上個月接到國小同學來電說要開同學會，太久沒聯絡也不習慣參加這種團體聚會，遂婉拒其邀約，但基於開心還是加入對方的Line，告知對方有興趣可以私下約出來吃飯聯絡感情。

這個同學是自行創業在開美甲工作室，之後在Line的動態訊息上，可以看到對方一直PO美容室的廣告訊息，再過幾天對方傳Line的小遊戲來跟我互動，因為沒在玩不知如何回應，只好已讀不回，結果再過幾天，就看到對方退出我的好友名單。

尤記得國小時還互相約定，每年元旦過年要一起相約出遊，其實沒幾年各自上了國中有自己的生活圈，慢慢的就漸行漸遠了，或許她誤以為我無心經營這段友誼，便把我從好友名單中刪除了吧？我不難過，但不禁思考，我們的生活早已無任何交集，時隔多年，彼此的人生變化早已跟求學階段相差甚遠，實在沒什麼話題可共鳴。很多人都說，因為臉書讓久別重逢的同學重拾感情，但顯然這並不適用在我身上，過去的情誼就讓它過去，無需勉強彼此相處，這次的火花就當作生活中的一段小小插曲吧！

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
副刊‧本日最多瀏覽
» 更多副刊新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
贊助商廣告
3C頻道more »
汽車頻道more »
假日料理✤香蝦炒麵
花生蜜地瓜
香烤菇菇番茄
握壽司要一口吃掉？
轉寄

標題：輕輕一瞬 何必重續前緣


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月7日‧星期六‧丙申年臘月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.