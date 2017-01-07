職業介紹所 這不是討債公司

2017-01-07

@Kuei

上班第一天電腦還有些程式尚未設定妥當，我在坐位上無所事事便四處張望。倏地，我發現辦公桌角落放置一台電話耳機，正巧同事此刻拿幾張工作注意事項的筆記給我看，天啊！「催收流程」？這是什麼東西？我詢問這位同事是只有一天要打電話嗎？「不，是每天唷！」他微笑地凝視我說，「而且妳這個位子的人都做不久。」什麼意思？我來不及釐清，腦袋一陣混亂。我是討債……呃催收人員？不是負責文書處理工作嗎？怎麼跟當初想的不一樣？

到職約第三天，我正式上工。桌上擺兩張報表，印的是密密麻麻貸款客戶的基本資料，我兩眼空洞地看著它們。「可以開始催囉！」一旁的同事面容和藹地敦促。原來，我要處理的不是死氣沉沉的資料，而是電話那頭活生生的人！抖音加上手抖，就這樣踏上我的催款之路。

絕大多數客戶都厭惡催繳電話，不是急忙掛斷、搪塞了事就是鬼話連篇。兩個禮拜下來我已經想舉白旗投降。一想到要戴著耳機低聲下氣央求客戶還錢就覺得渾身不對勁，還得應付他們的無理取鬧、祖宗十八代問候，使我的尊嚴蕩然無存。我曾被誤認為詐騙集團，客戶破口大罵嗆聲要報警處理；也曾被客戶氣到全身發抖，激動的差點在同事面前掉下眼淚。我不懂做份內的工作，為何還要被糟蹋？心中滿是委屈。「不行！放棄我就輸了！」自尊心作祟，也不想被人稱草莓族，於是我硬著頭皮堅持下去。

三個月過去，我反覆調適心情、調整思緒，算是安然無恙地度過試用期，越來越駕輕就熟。最高紀錄是一口氣催七張報表，各式各樣的客戶我統統接招，只不過催完款放下耳機瞬間覺得死了好多腦細胞。其實偶爾遇到沒水準的客戶外，好客戶也大有人在，他們語氣柔和、心存感激，讓我感受到一絲溫暖。催款催久也曾鬧過笑話，像是叫錯名字、叫錯稱謂、撥錯電話認錯人。當然工作上也犯過錯，諸如：報錯繳款金額、查帳疏漏……這些都是寶貴的經驗，提醒我更謹慎小心。工作中，我除了增長法律常識，也懂得如何靈活處理顧客抱怨、訓練出膽量及抗壓性。很慶幸沒即早離開這份工作。

受到這份工作的洗禮後，讓我體會人生百態，使我的眼界更加遼闊。夫妻、朋友、親子還不出錢感情破裂的案例看太多。大部分的理由是創業失敗、投資失利、被倒債、家庭開銷、以債養債。背後的故事五花八門，有的甚是淒涼、有的艱辛無比，都可以彙集成冊出版了。

在號稱「最黑暗的組」近兩年的催收心路歷程有滿滿的感慨，而我也已體會箇中奧秘，同時心態上轉變許多，思想越臻成熟。

最後，在此奉勸大家：「珍惜信用，通行天下。」─摘自聯合徵信中心。