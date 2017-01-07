2017-01-07

@莎莎

進門的剎那他差點驚叫出聲，那個他親手扼死的女人，怎麼還在這個房子裡？

他明明將她的屍體塞進大行李箱，拖進電梯擠入後車箱，開了很久很遠的車，駛進城市邊陲的偏僻深山裡。趁著夜色掩護，用臨時買來的鐵鍬草草挖了個大洞，把女人埋進深深的地裡了啊！

他簡直想立刻轉身拔腿就跑，但身體僵硬、脊樑冒出大片冷汗，沿著背一吋一吋滑落。他無暇擦去，眼珠隨著黑暗中隱隱浮動的女人身影，在房裡飄來盪去。

漸漸，他發現女人並不對勁。

像是被調淡色階般，女人的身影黯淡無光，只是一層隱隱浮動在空氣中的灰黑輪廓。他大著膽子走近，伸手推了女人一下，手立即穿透她，他沒有摸到任何東西，充斥在女人身體裡的，只有空氣。

他開燈，女人瞬間消失在光亮中。他關燈，女人又再度浮現在黑暗裡，在這個他們共居了數月的小公寓，靜靜地浮在幽微室內。

死女人！到死也不放過我，他在心底大罵。隨即失笑，因為她現在真的是死女人了啊。

他不想見到她，索性將屋內每個角落的燈統統打開。他在一片光明中正常作息，照樣出門上班、下班、買便當、睡覺、上網、滑手機。少了女人，他睽違多時的自由終於重回懷抱。

進出大樓他從不曾和誰打招呼，像是賃居這棟公寓的鬼魂。偶爾管理員問起好久沒看見你女朋友了。他隨口說：分手了。又飄進電梯裡消失不見。

房子裡到處是他的衣物襪子吃剩未丟的便當盒，女人再也不會開口碎念，他喜歡極了這種清淨。久了卻開始有點無聊，他好奇地關上燈看女人在不在，燈一關，女人霎時浮現，一直都在這裡從未離開一樣，雙眼哀傷地凝視著他。

他怒極，隨手拿起手邊物品狠狠擲向她，杯子穿過她的身體落在對面牆上，碎了一地。他向她揮拳，落空的力道讓他前傾跌坐在地上。這時他才發現，女人凝視的並不是他，而是望向門口，好像在等待著什麼一樣，執著地立著。

他心念一動，就這樣在黑暗中注視著女人。他發現女人不是一直站著，有時也會走到廚房，雙手不停在流理台前舞動，似乎是在煮菜。煮好後逐一端到餐桌，女人便會坐到餐桌前，一坐就是數小時。之後死心地站起，逐一收拾冰進冰箱。再到陽台收衣服，房間摺衣服，之後靜靜地打掃整個房子，最後再站到門前，繼續她的等待。

到此他終於崩潰，原來女人所做的一切全都是為了他。他並不知道，自己就是她的一切。還在爭吵後失手掐死她。他的眼淚溢出眼眶，模糊中他依稀看見女人走近他，溫柔為他拭去眼角淚水。

「對不起……」他悔恨痛哭。

淚眼矇矓中，女人的身影更加黯淡，最終消失在他的生活裡，再也不曾出現。