小小說 她的身影
@莎莎
進門的剎那他差點驚叫出聲，那個他親手扼死的女人，怎麼還在這個房子裡？
他明明將她的屍體塞進大行李箱，拖進電梯擠入後車箱，開了很久很遠的車，駛進城市邊陲的偏僻深山裡。趁著夜色掩護，用臨時買來的鐵鍬草草挖了個大洞，把女人埋進深深的地裡了啊！
他簡直想立刻轉身拔腿就跑，但身體僵硬、脊樑冒出大片冷汗，沿著背一吋一吋滑落。他無暇擦去，眼珠隨著黑暗中隱隱浮動的女人身影，在房裡飄來盪去。
漸漸，他發現女人並不對勁。
像是被調淡色階般，女人的身影黯淡無光，只是一層隱隱浮動在空氣中的灰黑輪廓。他大著膽子走近，伸手推了女人一下，手立即穿透她，他沒有摸到任何東西，充斥在女人身體裡的，只有空氣。
他開燈，女人瞬間消失在光亮中。他關燈，女人又再度浮現在黑暗裡，在這個他們共居了數月的小公寓，靜靜地浮在幽微室內。
死女人！到死也不放過我，他在心底大罵。隨即失笑，因為她現在真的是死女人了啊。
他不想見到她，索性將屋內每個角落的燈統統打開。他在一片光明中正常作息，照樣出門上班、下班、買便當、睡覺、上網、滑手機。少了女人，他睽違多時的自由終於重回懷抱。
進出大樓他從不曾和誰打招呼，像是賃居這棟公寓的鬼魂。偶爾管理員問起好久沒看見你女朋友了。他隨口說：分手了。又飄進電梯裡消失不見。
房子裡到處是他的衣物襪子吃剩未丟的便當盒，女人再也不會開口碎念，他喜歡極了這種清淨。久了卻開始有點無聊，他好奇地關上燈看女人在不在，燈一關，女人霎時浮現，一直都在這裡從未離開一樣，雙眼哀傷地凝視著他。
他怒極，隨手拿起手邊物品狠狠擲向她，杯子穿過她的身體落在對面牆上，碎了一地。他向她揮拳，落空的力道讓他前傾跌坐在地上。這時他才發現，女人凝視的並不是他，而是望向門口，好像在等待著什麼一樣，執著地立著。
他心念一動，就這樣在黑暗中注視著女人。他發現女人不是一直站著，有時也會走到廚房，雙手不停在流理台前舞動，似乎是在煮菜。煮好後逐一端到餐桌，女人便會坐到餐桌前，一坐就是數小時。之後死心地站起，逐一收拾冰進冰箱。再到陽台收衣服，房間摺衣服，之後靜靜地打掃整個房子，最後再站到門前，繼續她的等待。
到此他終於崩潰，原來女人所做的一切全都是為了他。他並不知道，自己就是她的一切。還在爭吵後失手掐死她。他的眼淚溢出眼眶，模糊中他依稀看見女人走近他，溫柔為他拭去眼角淚水。
「對不起……」他悔恨痛哭。
淚眼矇矓中，女人的身影更加黯淡，最終消失在他的生活裡，再也不曾出現。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 楊偉中：洪秀柱連任黨魁 對台灣社會好
- 馬公5人燒炭現場有70多萬元 留字條似交代遺言
- 雙士吸票機 祖國瘋挺帕丘利亞
- 先登記 桃園大型廢棄物清運至26日
- Uber條款上路 開出10張舉發單
- 陽岱鋼轉隊補償 火腿要錢不要人
- 《勞工被雙殺》休假多業績減少 櫃姐週年慶少賺6萬
- 《算給政府看》生產線24小時 製造業︰加班費少算7倍
- 不滿台東火車站排班區變更 小黃運將請願
- 美國佛州機場驚傳槍擊 至少5死8傷
- 中國瘋傳這張霧霾照 網友：天堂與地獄並存
- 設免費茶席 陶博館志工展陶藝
- 白蟻危害 花蓮鐵道文化館將休館整修
- 廢氣直接排戶外 鑄造廠被告發
- 不滿官版 全教總發起10萬師請假抗議
- 《中英對照讀新聞》Headaches, insects and yachts; excuses for not filing British tax returns 頭痛、昆蟲與遊艇 沒交英國納稅申報表的藉口
- 川普點名豐田必須在美生產
- 約1成消費場所 消防安檢不合格
- 鬼鬼好想愛 放話下麵要厲害
- 殺妻後說愛她 家暴夫判免死
- 情如手足 屏大2身障生相扶持
- 桃園模擬會考 明中午起試選填志願
- 燒柴式熱水爐 周邊別放易燃物
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Hung may face at least two challengers
- 台灣義助越南15年 受助人跨海來說謝謝
- 杜特蒂登俄艦
- 擬在火炎山建涼亭 苑裡公所惹議
- 運將阻詐或通報車手 最高獎金萬元
- 一例一休衝擊 竹苗社福機構叫苦
- 川普再攬友台人士// 寇茲 任美情報首長
- 性侵少女卻說愛妻 小姨子轟暴夫求免死鬼扯
- 恆春洋蔥增種 親民價可期
- 新聞透視》吳敦義、郝龍斌整合難度高 只好先聲奪人
- 採購藥品涉收回扣 醫被訴貪污罪
- 國民黨竹市長人選 下週進行4人預選民調
- 小S撈強國財碰壁 《姐姐好餓》慘下架
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Smoking to be banned in nightclubs, cigar houses
- 自由廣場》一例一休資方大補帖？
- 《算給政府看》單趟超時算加班 貨運業︰塞車怎麼辦？
- 失聰不失志 北興國一生書法全國第一
標題：小小說 她的身影
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email