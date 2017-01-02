維納斯的呢喃（12／19～12／25）

2017-01-02

文／占星師 娜塔

進入全新一年，桃花星由風象水瓶移行到風象雙魚，呈現風象與水象能量交替的週期。水象人（雙魚、巨蟹、天蠍）表現自信、亮麗與主動，容易吸引注意力，人際情緣發威，也直接為工作注入新的創意；風象人（水瓶、雙子、天秤）汲取人際桃花的餘韻，慢慢地轉移前往經營工作與金錢，通常人脈也是你們間接的錢脈，你們轉移的手腕非常輕鬆與高明；土象人（金牛、處女、山羊）拜水象吉相之賜，本週也能放鬆展開不同的社群聚會或聚會，順便為生活注入不同的點子與思維；火象星座（牡羊、獅子、射手）從過度社交的生活回到平常心，重新聚焦生活與工作，人際情緣就暫時擱一邊了。

牡羊座3/21~4/20

愛情運勢★★★

單身牡羊因為日前過度投入團體活動，進入新年度，反而把心沉澱下來，讓期待的夢想慢慢成形，暗桃花也在發酵；有伴牡羊瘋旅行，說走就走，伴侶沉浸工作，沒日沒夜，你們能各自精采，不相互千預或限制。

金牛座4/21~5/20

愛情運勢★★

單身金牛日前拚經濟夠勁，進入新年度心態放輕鬆，社交社群活動蓬勃，當你愈無為時，人際桃花就現身周遭；有伴金牛和伴侶兩人私下總是無趣，惟當參與社團或朋友活動時，特別能刺激創意發想。

雙子座5/21~6/21

愛情運勢★★★★

單身雙子跨入新年度，人脈移轉入職場，如果工作與傳播訊息有關，指名度大增，冷靜面對競爭對手，依然朝目標前進；有伴雙子和伴侶的關係更上一層樓，長遠的關係需要加入修行智慧，執著與任性都要轉變。

巨蟹座 6/22~7/22

愛情運勢★★

單身巨蟹感情可能空檔，卻是個容易遇見超級客戶的週期，值得投資時間工作，只要把服務做到位，隨後贊助與福利不斷；有伴巨蟹若因為要配合伴侶或家務而影響工作，將非常不悅，你希望伴侶尊重你在職場的價值。

獅子座 7/23~8/23

愛情運勢★★★

單身獅子忙碌職場，可能面臨小人使壞，需展現權威與魄力，職場周遭對象散發曖昧氣氛，對不明朗感到不耐煩；有伴獅子和伴侶可能因投資不順而挫折，加上孩子成長與教育花費多，對財務如何開源心生煩憂。

處女座8/24~9/22

愛情運勢★★

單身處女座容易用腦過多，創意卡卡，有時往人群中遊走，藉由與人接觸，不僅重新刺激思考，也連結不同情緣；有伴處女座外緣佳，與伴侶溝通能把握柔和語調，傾聽對方，媒合兩人各自的需求，成為溝通高手。

天秤座9/23~10/23

愛情運勢★★★★

單身天秤從過度娛樂中回到現實，如果工作需要抒發感情與想像，將如魚得水，如果不是，讓直覺引導你也有爆發力；有伴天秤和伴侶牽扯到家務時，各自表述不想協調，何妨跳脫主觀、看清事實，從朋友角度對待對方。

天蠍座10/24~11/22

愛情運勢★★

單身天蠍在職場與社群倍感競爭與挑戰能量，惟社交娛樂發光發亮，邀約不斷，你對外表裝扮或活動主題特別有創意；有伴天蠍擅長策畫找主題，伴侶則容易發揮直覺，無論兩人行動或團體活動，你們都是好搭檔。

射手座11/23~12/22

愛情運勢★★★

單身射手個人信念與家人有抵觸或不受重視，向外遊走或投入社群團體反而讓你有歸屬，也有回家的感覺；有伴射手走出日前陰霾，一步一腳印走向目標，反而向來活潑的伴侶轉為低調，你們能在活動交替中相互陪伴。

山羊座12/23~1/20

愛情運勢★★

單身山羊職場運勢漸旺，惟要客製化順應外在重新安排工作重點，妨礙了自主性，你極可能篩選而不削足適履；有伴山羊強勢主導伴侶關係的習性，經過學習與修持靈性，軟化了原先的執著與強勢，伴侶也能感受你的轉變。

水瓶座1/21~2/18

愛情運勢★★★★

單身水瓶跨完年，收心回來工作攢錢，進帳豐富，惟你認為錢是賺來花的，及時行樂與自我犒賞觀點擴大你的花費；有伴水瓶隨興轉向新奇樂趣的習慣不變，容易抵觸伴侶喜歡計畫的習慣，宜拿掉批評，尊重彼此的選擇。

雙魚座2/19~3/20

愛情運勢★★

單身雙魚進入新年度變得積極有自信，你發現無論私生活或公領域，你就是自己的代言人，因此外觀顯得有魅力與亮眼；有伴雙魚表現積極向外，伴侶卻低調與退縮，惟談到親子活動時，你們變得積極介入，並能展現影響力。