〈分手快樂〉玻璃球裡的愛情

2017-01-02

文／Bonnie

跟交往7年的前男友分手後，才發現我們之間最大的問題，就是我以為我們之間沒有問題。平穩平淡地度過每一天，日復一日，比起轟轟烈烈，我感受到的是更多的踏實與安定，每天分享彼此的生活，也一起認真規劃對於未來的藍圖，我們幾乎不吵架，我以為這是我們之間最好的相處模式，殊不知只是在維持表面的和平罷了。

「我們之間一直存在很多問題，我們價值觀差異很大，沒有共同的興趣，也沒有共同喜歡的東西，這些問題一直都在，只是我們視而不見。」某一天，他冷靜不帶情緒地把這些話說出口。那一瞬間，曾經陪在我身邊7年的男人突然變得好陌生，我很不甘心卻無力反駁，因為他說的沒錯，我以為這些差異是互補，我們可以從彼此身上認識與體驗更多不同的生活面貌，但其實我們只是不願意去觸碰那禁忌的話題，沒有人願意點破，我們之間的愛情，就像玻璃球，外表美麗卻不切實際。

他離開了以後，我開始細細品嘗一個人的生活，發現我已經好久沒有為自己而活了，突然覺得生活變得好輕鬆，於是分手的傷痛轉變成了感激，感激他在這麼多年後，鼓起勇氣做出這個選擇 ，放過我，也放過他自己。

後來，他找到他所謂的靈魂伴侶，他們一起做著我做不來的事情，她改變了他對任何事情都漠不關心的人生觀，我也正式從這一段只是假象的完美愛情中脫離。直到現在，看著他一步一步完成我們當初一起規劃的藍圖，夢想中的藍圖一直都在，只是現在他身邊的人，已經不是我了。